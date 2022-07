Nuova Grande Loano attacca: “La città continua a versare in un inesorabile degrado”

Loano. “Non smettiamo di sollecitare il sindaco Lettieri e la sua maggioranza affinchè prendano i necessari provvedimenti per riportare un po’ di pulizia e decoro a Loano”. A dirlo è il gruppo consiliare Nuova Grande Loano.

“Dopo tante promesse da parte della maggioranza, vediamo che Loano continua a versare in un inesorabile degrado sotto diversi punti di vista – commenta il consigliere di Nuova grande Loano Giuseppe Rembado –. Nella mia ultima interrogazione pongo l’accento sui problemi di ordine pubblico, che sono anche figli di problemi comportamentali, per i quali non viene fatto nulla, o se viene fatto qualcosa evidentemente non serve ad ottenere i risultati sperati. In buona sostanza, l’attuale maggioranza non si sta dimostrando capace di invertire la tendenza di fronte all’involgarimento della nostra cittadina, è evidente come le eventuali azioni promosse non siano né efficaci né sufficienti.”

“Loano è sempre più spesso teatro di atti vandalici, microcriminalità, spaccio – continua il consigliere Rembado –. Purtroppo l’ordine pubblico non riesce ad essere garantito, e la condizione di sporcizia, disordine e trascuratezza della nostra cittadina fa si che ogni comportamento al limite dell’inciviltà appaia lecito. Gli spazi abbandonati de “La Marinella” sono l’esempio perfetto della nostra involuzione e della inettitudine della amministrazione Lettieri: ridotti ad un cumulo di sporcizia, frequentati da topi e balordi, un pugno allo stomaco per chiunque. Il sindaco avrebbe potuto e dovuto inserire nelle condizioni di gara l’obbligo a carico del vincitore di “fasciare” l’intera struttura con grandi teloni raffiguranti il nuovo “La Marinella”, ma anche questa opportunità non è stata né vista né colta.”

Il problema della pulizia viene ulteriormente sottolineato anche nell’interrogazione protocollata dal consigliere di Nuova Grande Loano Giacomo Piccinini. “Ci sono aspetti che sono alla base della ripartenza di una cittadina, condizioni indispensabili e necessarie sulle quali non si può transigere. La pulizia è uno di questi aspetti – dichiara Piccinini –. Questa estate le temperature sono insolitamente elevate, così come il tasso di umidità, e questo aumenta significativamente la necessità di gestire i rifiuti, particolarmente organico e indifferenziato, con maggiore attenzione. Sarebbe necessario un incremento dei passaggi di svuotamento dei cassonetti dedicati a queste due tipologie di rifiuti e una pulizia degli stessi effettuata regolarmente.

“Sottolineo che il sindaco ha il potere di prendere questo tipo di decisioni ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, dove l’art.191 comma 1 gli permette “.. il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti – prosegue il consigliere Piccinini -. Non solo, può anche adottare interventi contro chi sia responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti. Peraltro, dovrebbero esserci i fondi economici per coprire questo come altri interventi atti a migliorare la pulizia a Loano. L’incauta e discutibile scelta di “scaricare” sui privati residenti in condominio l’onere del servizio in&out, secondo il sindaco Lettieri ha fatto risparmiare al Comune di Loano circa 150mila euro, quindi o i cittadini dovrebbero vedere abbassarsi gli importi della Tari, o dovremmo avere una città più pulita”.