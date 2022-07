Nuoto di fondo, Chiara Guarisco decima al campionato italiano di categoria

Piombino. Mercoledì 6 luglio si è svolto a Piombino, in Toscana, il campionato italiano estivo di fondo in acque libere. Alla competizione, per la Doria Nuoto Loano, ha partecipato Chiara Guarisco accompagnata da Anna Siccardi, allenatrice della squadra.

Dopo l’egregia prova nella 5 chilometri con la rappresentativa ligure, Chiara ha gareggiato sulla distanza di 2,5 chilometri. Le condizioni del mare erano favorevoli ed hanno dato la possibilità alla giovane atleta della Doria Nuoto di potersi esprimere al meglio.

Chiara si è aggiudicata il decimo posto in Italia nella categoria Ragazzi femminile ed il 32° posto assoluto. Un’ottima prestazione, una gara eseguita perfettamente che chiude la stagione 2021/2022 del nuoto di fondo.

Clicca qui per consultare i risultati.