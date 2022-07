Noli, “caccia” ai furbetti dei rifiuti. Il sindaco Repetto: “Controlli e telecamere in azione”

Noli. Con l’arrivo dell’estate e dei flussi turistici legati alle seconde case torna il problema dei rifiuti e delle corrette modalità di conferimento nei bidoni e nelle isole ecologiche sul territorio comunale.

Non sono mancate, infatti, segnalazioni in merito alla situazione di questo week end, con particolare riferimento alle zone nelle quali sono posizionati i bidoni sotterranei, come nel centro cittadino ma anche in via Monastero e piazzale Rosselli.

“E’ davvero uno scandalo, e siamo stanchi di dover trovare sempre questi scempi!” affermano i cittadini nolesi.

“Partiamo dal presupposto che certe persone sono maleducate e lasciano la spazzatura vicino ai bidoni o perché non riescono ad aprire i bidoni, o perché tante volte sono pieni. Purtroppo più di una volta abbiamo notato dei topi e lasciando i sacchetti al di fuori dei contenitori i gabbiani ‘distribuiscono’ spazzatura per tutta la via…”.

“Nelle giornate calde, come in questo periodo, dai bidoni esce un odore che è davvero insopportabile e purtroppo non vengono lavati con regolarità” concludono.

Sul tema rifiuti e della corretta gestione nel periodo estivo è intervenuto il sindaco Ambrogio Repetto: “Sappiamo di alcune criticità, ma tengo a sottolineare che non sono legate al servizio, ma al comportamento di alcune persone… C’è spazzatura fuori dai bidoni mentre quest’ultimi, spesso, come abbiamo rilevato, sono vuoti e quindi non vengono utilizzate come dovrebbero”.

“Quanto al lavaggio questa è una problematica relativa solo a quelli sotterranei, che stiamo risolvendo con il supporto della ditta responsabile del servizio” aggiunge.

Dunque l’amministrazione comunale è ora a “caccia” dei furbetti che non rispettano le regole di conferimento: “Abbiamo predisposto controlli nelle isole ecologiche e non solo… Inoltre, sono attive le telecamere per individuare quanti non sono in regola sulla gestione dei rifiuti, essenziale specie in estate”.

“Invito i cittadini a segnalare al Comune eventuali anomalie e/o irregolarità” conclude il primo cittadino nolese, con il Comune pronto ad una “stretta” per evitare disagi agli altri utenti così come all’igiene ambientale della località turistica