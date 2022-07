Nolese, la campionessa olimpica Linda Cerruti posa con la maglia biancorossa

Noli. A volte ritornano, e quando lo fanno è sempre un piacere.

Questo è il caso di Linda Cerruti, atleta olimpica di nuoto sincronizzato, nata a Savona ma cresciuta a Noli. Ogni suo ritorno a casa è vissuto da tutti con grande felicità, come si può anche evincere dal suo sorriso nel posare con i colori sociali della squadra del suo paese: la Nolese.

Il sodalizio, militante nella Seconda Categoria, ha voluto ringraziare pubblicamente l’illustre compaesana attraverso questo comunicato:

“La Polisportiva Nolese ha una nuova madrina.

Linda Cerruti campionessa olimpica di nuovo sincronizzato, dopo le fatiche dell’europeo svoltosi in Ungheria, che hanno fruttato alla nolese DOC ben tre medaglie di assoluto prestigio, ha posato sullo sfondo dell’antica repubblica marinara indossando la “camiseta” biancorossa.

I dirigenti della Nolese ringraziano Linda per la disponibilità, l’educazione e l’entusiasmo dimostrato sperando, nel nostro piccolo, di portare come da lei fatto in tantissime occasioni, in alto in nome di Noli.

La settimana della Polispotiva Nolese, proseguirà a pieno ritmo, con l’annuncio delle conferme e dei primi nuovi acquisti per la stagione 2022/23″.