Movimento e colori: da martedì 12 luglio la mostra di Maurizio Scarrone a Celle

Celle ligure. Aprirà i battenti martedì prossimo alle 18,30 nella Sala Espositiva della Biblioteca Pietro Costa del Comune, la mostra personale di Maurizio Scarrone: “Movimento e colori”.

Una selezione di dipinti che raccontano gli ultimi anni di attività dell’artista e architetto savonese che porta la sua ricerca con i soggetti prediletti. Troviamo infatti windsurf, elementi ideali per un artista interessato alla rappresentazione di oggetti in movimento che vengono evocati sulla tela attraverso una pennellata libera e materica. Recentemente la sua tecnica e la sua poetica hanno trovato una naturale declinazione nella creazione di opere in cui protagonisti sono, in un’interessante variazione sul tema marino, i kitesurf durante una regata.

anche quando si sposta sulla rappresentazione di altri elementi naturali e animali come boschetti, colibrì, uccelli e libellule, mantiene la sua attenzione sul colore che risulta essere il filo conduttore di questa esposizione e, più in generale, della sua intera produzione. Osservando le opere dell’artista, infatti, si viene trasportati in una dimensione sospesa a metà strada tra astrazione completa e figurazione netta. Quest’ultimo aspetto diventa uno strumento molto utile per instaurare un dialogo con gli spettatori che, incantati e incuriositi dai colori sgargianti, si avvicinano alle opere cercando di decifrare la sagoma nascosta dall’artista nel groviglio di “Movimento e colori” che compone la tela.

L’esposizione è accompagnata da un contributo critico scritto dalla storica dell’arte Paola Gargiulo .L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 12 al 17 luglio, dalle 18,30 alle 23. Ingresso libero.

L’ARTISTA

Maurizio Scarrone nasce a Savona nel 1959. Frequenta il liceo Artistico “Arturo Martini” di Savona e inizia a dipingere le sue prime opere di stampo surrealista.

Nel 1988 si laurea in Architettura all’Università di Genova e, da questo momento in poi, affianca l’attività artistica a quella professionale. Scarrone durante la sua carriera ottiene numerosi successi partecipando ad alcuni concorsi milanesi, esponendo le sue tele in rassegne personali e collettive in Liguria ed anche a Firenze, Milano e Piacenza. Nel 2012 raggiunge uno dei più importanti successi esponendo le sue opere a Palazzo Ducale a Genova.

Negli ultimi anni i suoi interessi si sono spostati verso la ceramica, pur mantenendo la pittura come fulcro della sua produzione: nel 2018 prende parte alla mostra internazionale organizzata da Claudio Manfredi, Tullio Mazzotti e Riccardo Zelatore a cura di Federico Marzinot dal titolo “Albissola e Designer per la casa dell’uomo” tenutasi ad Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure in cui vennero esposti oltre cento oggetti ceramici progettati da designer italiani e stranieri realizzati principalmente presso manifatture liguri.

Distaccandosi dall’idea di una produzione artistica dedicata unicamente allo spazio museale ed espositivo, nell’ultimo decennio Scarrone diventa anche illustratore di etichette di bottiglie di vino e olio. Recente è la collaborazione con il laboratorio orafo artigianale “Liparota Pasquale e figli” di Valenza con cui realizza una linea di gioielli unici nei quali la ceramica smaltata si unisce a metalli preziosi.

Nel 2020, dopo aver lavorato soltanto sporadicamente in ambito scultoreo nella sua carriera, realizza un importante monumento collocato sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. Nell’opera si riconoscono le sagome di due windsurf in acciaio inox completamente traforati che possono richiamare alla mente anche le ali di una farfalla — tutti e due soggetti ricorrenti nella produzione artistica di Scarrone.