Motociclista ferito ad Albissola, trasportato in ospedale

Albissola Marina. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi ad Albissola Marina.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.00, un motociclista è rimasto ferito a seguito di una caduta, avvenuta per cause ancora in via di accertamento. E’ successo lungo viale Faraggiana.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e ambulanza: dopo le prime cure il centauro è stato trasportato in ospedale.

Stando alle prime informazioni, pare che non abbia riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.