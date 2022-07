Morte di Nadia Zanatta, “rabbia e dolore”: ritrovo in piazza Mameli a Savona per ricordarla

Savona. Un momento di ritrovo, in centro Savona, per ricordare Nadia Zanatta morta a 57 anni per mano del marito, che poi si è tolto la vita.

È stato promosso dalla sezione savonese di “Non una di meno” e si svolgerà questo pomeriggio, alle 17,30, in piazza Mameli.

“Sabato scorso, il 2 luglio, noi di NonUnaDiMeno di Savona ci siamo ritrovate in piazza Giulio II presso la panchina rossa, per ricordare le oltre 50 donne uccise da inizio anno, – hanno spiegato. – Abbiamo letto i loro nomi, raccontato come sono state uccise e da chi.”

“Le cause della loro morte sono varie: chi è stata accoltellata, chi avvelenata, chi picchiata a morte, chi uccisa da un’arma da fuoco. Nessuna varietà, invece, per quanto riguarda chi ha deciso per la morte di queste donne: è stata praticamente sempre la mano di un familiare”.

“Oggi ci ritroviamo ad aggiungere a questo triste elenco il nome di una savonese: Nadia Zanatta morta a 57 anni per mano del marito che si è gettato poi dal balcone. È con ancora più dolore e rabbia che oggi in piazza Mameli alle 17.30 la ricorderemo”, hanno concluso.