Monito Cgil: “Emergenza sociale nel savonese, rischio contratti e record di precari”

Savona. “Chiediamo uno sforzo anche alle istituzioni locali, alle associazioni datoriali e alle imprese: NO alle deroghe ai contratti nazionali, no alle deroghe peggiorative su orari, turni e salario”. Lo afferma il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa, con il sindacato preoccupato della situazione economico-sociale che si inserisce nell’attuale crisi di governo.

La Cgil di Savona è in campo per provare a fare tutto questo, è disponibile a discutere con tutti mettendo sui vari tavoli le piattaforme condivise con Cisl e Uil – infrastrutture , rinfuse, sviluppo, sanità, contrattazione sociale – mettendo al centro le persone, con l’obbiettivo di ridurre le diseguaglianze che continuano ad aumentare.

“C’è una crisi sociale spaventosa, per questo c’è bisogno che la politica nazionale dia risposte immediate a partire dal mese di luglio e con interventi strutturali”

“La pandemia e la guerra hanno fatto esplodere disuguaglianze, ingiustizia sociale e reso evidenti tutte le fragilità di un sistema globale che ha messo ai margini i diritti delle persone e dell’ambiente, ponendo al centro le ragioni della finanza e del profitto. E poiché una parte sempre più consistente del Paese non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese, l’emergenza sociale va affrontata subito”.

“La guerra che imperversa in Ucraina, la crisi climatica, senza pioggia e con tanta siccità, l’inflazione che galoppa, e poi ancora il Covid che rialza la testa, e quella del lavoro, con Inps e Istat che certificano ogni giorno che il lavoro è ormai quasi solo precario e il più delle volte sottopagato quando c’è, con le retribuzioni più basse d’Europa. Proprio tutto quello da cui spesso sembra allontanarsi parte della classe politica italiana, la stessa che poi magari si sorprende quando le persone non votano o premiano i populismi”.

“Insomma, in questi giorni assistiamo a un’altra crisi al buio, di quelle che abbiamo spesso già visto nel passato, ma stavolta con una situazione diversa se possibile molto più drammatica delle altre. Tante che siamo un po’ tutti increduli, appesi alle prossime ore quando Draghi parlerà alle Camere. Ma nel frattempo, e da troppo tempo, il Paese reale, le persone, aspettano risposte immediate a un’emergenza non più rinviabile, che se non verranno date potrebbe trasformarsi in una vera e propria bomba sociale”.

“Risposte alle tante, troppe questioni che sono ancora aperte nel Paese e che devono essere date senza aspettare la legge di bilancio, ma già da questo mese. I temi stanno lì, nella loro evidenza: “Crisi energetica, superamento della precarietà, strumenti fiscali per tutelare i salari e le pensioni dall’aumento dell’inflazione, salario minimo e legge sulla rappresentanza, rinnovo dei contratti, politiche industriali, scuola, sanità, politiche dell’abitare, vecchie e nuove povertà, la soluzione alle crisi industriali e dare piena realizzazione al Pnrr“.

“La Cgil come da tradizione si dice rispettosa “delle soluzioni che il Parlamento dovrà individuare, ma ribadiamo con forza che la crisi sociale deve essere la priorità che tutti devono avere presente”.

“Sulla riduzione delle diseguaglianze la leva maggiore e le decisioni spettano alla politica nazionale, ma deve essere un impegno di tutti i soggetti sociali di questo Paese, anche e soprattutto quelli che rappresentano il lavoro e i lavoratori: sindacati, associazioni datoriali e istituzioni locali.

Imprese, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali che hanno oggi più di ieri la responsabilità di creare le condizioni per migliorare la vita delle persone che per vivere devono lavorare, e non il contrario. Evitando di derogare in peggio i contratti nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, denunciando agli organi di vigilanza e controllo fino alla Prefettura quelle imprese che continuano a voler peggiorare le condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, derogando in peggio le norme sugli orari, sui turni, sulla precarietà e sul salario”.

“C’è bisogno di altro, soprattutto nel nostro territorio, soprattutto in provincia di Savona, dove la precarietà è tra le più alte delle provincie del nord ovest (l’83% dei nuovi contratti è precario), il salario è tra i più bassi, almeno la media delle retribuzioni nel lavoro privato (meno 8,8% rispetto alla media delle retribuzioni della Liguria) e dove le denunce di infortunio continuano ad essere le più elevate di tutta la Liguria. C’è bisogno di aumentare le retribuzioni, rinnovando i contratti nazionali, rinnovando gli integrativi aziendali laddove esistono e sforzarsi di estenderli dove non sono presenti, contrastare la precarietà, abbassare gli orari di lavoro a parità di salario e non il contrario, costruire accordi anche territoriali in cui si migliorano le norme e le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“Solo con questo piano sociale si può assicurare una vera e sicura ripartenza e rilancio industriale, produttivo e occupazionale, sostenendo le grandi massi del mondo del lavoro, dando certezze economiche, gettando le basi per riattivare un mercato interno virtuoso e a vantaggio di tutti, compreso le aziende, assicurando così una prospettiva sicura alle nostre comunità” conclude Pasa.