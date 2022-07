Mondo accademico in lutto: è scomparso il professore Stefano Monti Bragadin

Liguria. E’ scomparso a 80 anni Stefano Monti Bragadin, noto professore della facoltà di Scienze Politiche di Genova ed ex consigliere comunale per il Partito liberale di cui fu dirigente per diversi anni. Da qualche giorno era ricoverato all’ospedale Galliera per problemi polmonari: si è spento nel tardo pomeriggio di venerdì scorso.

Monti Bragadin ha insegnato per molti anni presso l’ateneo genovese, di cui ha diretto l’Ersu, con diverse cattedre che hanno spaziato negli anni tra scienza politica, sociologia e storia. Fu uno degli ideatori della laurea magistrale in Editoria, Giornalismo e Comunicazione Multimediale. Conosciuto e amatissimo nel mondo accademico, ha insegnato a migliaia di studenti.

Lascia la moglie Raffaella Saponaro, e la figlia Marica. I funerali si terranno martedì 5 luglio alle ore 10 nella chiesa della S.S. Annunziata di Pietra Ligure.