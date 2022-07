Millesimo, a fine agosto riapre il ponte della Gaietta

Millesimo. Dovrebbe riaprire entro il mese di agosto il ponte della Gaietta a Millesimo. Ad annunciarlo il sindaco della cittadina valbormidese Aldo Picalli.

“Nel settembre 2021 è stata fatta una ricognizione ed una verifica sullo stato dei ponti sospesi in prossimità del centro storico di Millesimo: mentre per il ponte in collegamento con località Eutra sulla passeggiata di via Del Carretto è risultato tutto regolare, per la passerella sospesa di collegamento con il ponte della Gaietta sono state rilevate delle grosse criticità – spiega il primo cittadino – In particolare sulla parte in legno del tavolato e dei sottostanti correnti e traversi portanti in legno sono state riscontrate problematiche a causa dell’allentamento dei cavidotti metallici di sostegno”.

Per questo motivo, è stato necessario disporre la chiusura immediata della passerella: “A questo punto è cominciata la procedura per ottenere le autorizzazioni a fare degli interventi: rilievi dello stato di fatto (come richiesto dai vincoli sui beni storici e monumentali) di tutto il monumento e del sedime sottostante; verifiche strutturali sulla parte in muratura del ponte della Gaietta; verifiche strutturali sulla passerella di collegamento. Con i preliminari degli interventi è stato richiesto un sopralluogo della Soprintendenza, cosa che è avvenuta nello scorso mese di giugno”.

“Sarà quindi effettuata una manutenzione straordinaria per la passerella sospesa ed un progetto per un intervento più corposo per la parte in muratura della Gaietta. Presumibilmente la percorribilità pedonale sarà riaperta al pubblico entro la metà/fine agosto 2022. Stiamo lavorando per cercare di sistemare al più presto la situazione e assicurare stabilità e sicurezza”.