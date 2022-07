Meteo, clima torrido e temperature in aumento: il peggio deve ancora arrivare

Liguria. L’alta pressione raggiungerà il suo picco di intensità nei prossimi giorni. Caldo che da umido si farà torrido con temperature in ulteriore aumento. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Domenica 17 luglio. Avvisi: disagio da caldo nelle ore centrali della giornata. Si raccomanda di evitare lunghe esposizioni al sole e di bere molta acqua. Cielo e Fenomeni: giornata in gran parte soleggiata ovunque. Da metà giornata sviluppo di qualche addensamento nuvoloso specialmente tra Alpi Liguri e Alpi Marittime con basso rischio di precipitazioni. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature: in aumento nei valori massimi. Costa: min 20/25°C, max 28/34°C. Interno: min 12/19°C, max 26/37°C

Lunedì 18 luglio. Avvisi: disagio da caldo nelle ore centrali della giornata. Si raccomanda di evitare lunghe esposizioni al sole e di bere molta acqua. Cielo e Fenomeni: bel tempo ovunque. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature: in ulteriore aumento specialmente nei valori minimi.

Martedì 19 luglio. Avvisi: disagio da caldo nelle ore centrali della giornata. Si raccomanda di evitare lunghe esposizioni al sole e di bere molta acqua. Cielo e Fenomeni: giornata generalmente soleggiata un po’ ovunque. Temperature stazionarie. Vento debole di direzione variabile. Mare quasi calmo o poco mosso.