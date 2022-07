Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 9 luglio, al mattino saranno presenti un po’ di nubi sul settore centro-orientale della costa in estensione al rispettivo entroterra, tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio nubi sparse sui rilievi senza fenomeni, più soleggiato lato costa. Velature in arrivo da nord tra pomeriggio e sera sempre senza conseguenze.

I venti saranno tra deboli e moderati da sud-est sul golfo al mattino, in indebolimento fino a deboli nel pomeriggio. Il mare sarà mosso al mattino, ma con moto ondoso in rapido calo.

Per quanto riguarda le temperature, infine, le minime saranno in calo, mentre le massime stazionarie nelle aree interne, in lieve calo sotto costa. Costa: min 19/24°C, max 25/30°C. Interno: min 10/19°C, max 22/31°C.