Meteo, ancora sole e caldo: qualche instabilità pomeridiana sui rilievi

Genova. Nella giornata di oggi deboli infiltrazioni di aria relativamente più fresca contribuiranno all’aumento dell’instabilità pomeridiana sui nostri rilievi appenninici.

Per il dettaglio delle previsioni di oggi: al mattino nuvolosità irregolare sul centro levante, ampi spazi di sereno a ponente; durante le ore centrali della giornata fioritura diffusa di cumuli sull’Appennino con probabile evoluzione ad acquazzoni, in particolare tra le Alpi Liguri & Marittime e lungo l’appennino orientale. Stabile ovunque in serata.

Venti: inizialmente ciclonico sul golfo ligure, rinforzi di tramontana tra Voltri e Capo Mele, rotazione a sud-ovest al pomeriggio a tratti teso a ponente, costa e rilievi. Brezze leggere dalla sera.

Mari: in prevalenza mosso. Temperature: in aumento le minime sulla costa; in calo le massime, specie nell’interno.