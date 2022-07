Mercato settimanale Savona, la giunta approva lo spostamento: banchi in via Paleocapa a fine ottobre

Savona. La giunta comunale di Savona ha approvato la delibera con lo spostamento del mercato settimanale del lunedì. I banchi dei prodotto non alimentari saranno spostati in via Paleocapa, corso Italia e alcune vie trasversali. Il settore alimentare e i produttori diretti rimangono, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare).

Le vie interessate sono: via Paleocapa (dall’intersezione con via Gramsci sino all’intersezione con piazza Mameli e da piazza Mameli sino all’intersezione con via Venti Settembre); corso Italia (da intersezione piazza Giulio II a intersezione via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale nell’intersezione con via Cesare Battisti); via Rella tratto compreso tra piazza Mameli e piazza del Popolo; via Guidobono nel tratto compreso tra via Verzellino e Piazza del Popolo.

Dopo gli incontri informali voluti dal vicesindaco e asssessore al Commercio Elisa Di Padova per trovare una soluzione alternativa all’attuale sistemazione con gli operatori la delibera è approdata in giunta, poi arriverà in commissione il 19 luglio e successivamente in consiglio comunale (il 29 luglio).

Secondo le stime degli uffici, la nuova sistemazione sarà realtà da fine ottobre. Nel frattempo la palla passa agli uffici con la richiesta alle associazioni se vogliono fare accorpamenti, vengono predisposte le nuove graduatorie, si effettuano le chiamate in Comune per scelta del posto, viene approvato il piano di sicurezza definitivo.

Soddisfatta il vicesindaco Di Padova: “Abbiamo lavorato tutti insieme e siamo riusciti ad arrivare a una soluzione condivisa. Dobbiamo vedere il mercato come un’occasione per vivere in modo diverso la nostra città. Il mercato nel cuore della città è impattante e per questo abbialo lavorato per compattarlo e renderlo più fruibile”.

Lo spostamento del mercato segnerà l’inizio di una serie di percorsi verso la pedonalizzazione di alcune vie. Spiega l’assessore alla Pianificazione Territoriale, Ilaria Becco: “Stiamo affrontando la collocazione del mercato settimanale nel quadro più ampio delle politiche di viabilità, qualità urbana, valorizzazione dell’intero comparto commerciale, ambulante e in sede fissa, e di vivibilità per i residenti e i fruitori del mercato”.

Tra le opzioni che potrebbero essere percorse dalla giunta per disincentivare l’uso del mezzo privato il giorno del mercato, c’è il rafforzamento del servizio di trasporto pubblico.

L’amministrazione Caprioglio aveva approvato lo spostamento solo di alcuni banchi sollevando le polemiche degli ambulanti e della minoranza in consiglio comunale. Russo lo aveva detto da subito e il primo atto è stato bloccare lo spostamento previsto dalla giunta precedente: “La collocazione attuale non va bene perchè è troppo dispersiva e genera malcoltento tra i soggetti coinvolti – ha detto ancora ieri sera -, per questo abbiamo deciso di cambiare ‘sede'”. Necessariamente, almeno al momento, i banchi saranno in centro perchè non c’è un’area mercatale – ha ricordato Russo – ma c’è l’intenzione di individuarne una.