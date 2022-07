Medici di famiglia: “Segreterie e infermieri a rischio per mancanza di soldi, Toti intervenga”

Liguria. I medici di famiglia liguri e savonesi fanno quadrato introno ai propri dipendenti, segretarie e infermieri, la cui sorte sarebbe a rischio a causa della riduzione dei finanziamenti per i servizi amministrativi e di assistenza all’attività sanitaria.

“In questi mesi viene infatti a ridursi progressivamente la fonte di finanziamento dei servizi di segreteria e infermeria negli studi dei medici di medicina generale, in virtù del nuovo accordo collettivo nazionale per la medicina generale – spiega Pier Claudio Brasesco, medico di famiglia, presidente della cooperativa Medicoopliguria – Con il pensionamento dei medici, assai frequente in questo periodo, cessano i contributi Asl per i suddetti servizi e di conseguenza si riducono le ore di attività di servizio fino alla possibilità di licenziamento per mancanza di fondi”.

Sono oltre 500 i dipendenti dei Mmg in tutta la Liguria.

“Per loro e per mantenere un servizio assai utile per la popolazione i medici di famiglia di Medicoopliguria – conclude Pier Claudio Brasesco – chiedono al presidente Toti, in qualità di assessore alla Sanità della Regione Liguria, precise garanzie che i fondi dedicati a questi servizi ( con i quali i medici pagano i propri dipendenti) vengano mantenuti inalterati ed eventualmente aumentati in vista delle riforme collegate al Pnrr”.