Medaglia d’Oro al Merito di Marina conferita a Ricardo Preve socio dell’Anmi di Savona

Roma. Medaglia d’Oro al Merito di Marina a Ricardo Preve, socio dei Marinai di Savona, per l’operazione “Tornando a casa” che ha permesso il recupero e il rientro in Italia delle spoglie del Sottocapo Silurista Carlo Acefalo.

In seguito all’ affondamento del sommergibile Macallè nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, in Mar Rosso, 65 miglia a Sud-Est di Port Sudan, il marinaio, con tutti i membri dell’equipaggio riuscì a trarsi in salvo riparandosi su una spiaggia, ma, dopo 10 giorni di stenti, perse la vita e fu sepolto sul posto.

Un importante riconoscimento all’ l’italo-argentino Preve.

La cerimonia di consegna a Roma presso la Biblioteca Centrale di Palazzo Marina dove il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Amm. Sq. Enrico Credendino, ha consegnato il prestigioso riconoscimento al Merito di Marina al Socio del Gruppo ANMI “Vanni Folco” di Savona, nonché Socio Onorario di tutta l’Associazione.

L’alta onorificenza era stata concessa con decreto ministeriale il 3 marzo 2020.

Ecco la motivazione.

“Eccellente regista di straordinaria professionalità e passione da sempre dedicate alle tematiche naturalistiche e storiche, spinto da rara abnegazione, forte entusiasmo e non comune determinazione, riusciva nel difficile compito di rinvenire i resti del Sottocapo Carlo Acefalo, silurista del Regio Sommergibile Macallè, caduto nel 1940 e sepolto sull’isolotto di Barra Musa Kebir, ora appartenente al Sudan e di riportarli in Patria, superando notevoli difficoltà di ordine legale, amministrativo e logistico, con la ferrea volontà di onorare e dare degna sepoltura in Patria al nostro caduto, al quale venne dedicata la resa degli onori solenni nella città di Savona. In particolare, in occasione di tale ritrovamento, è stato realizzato dallo stesso regista un film-documentario dal titolo ‘Tornando a casa’, che, andando in onda sulle reti televisive nazionali ha messo in risalto e valorizzato una delle pagine più importanti della storia navale nazionale da molto tempo dimenticata. Brillante esempio di eccezionali capacità professionali e umane, con la sua attività ha eminentemente contribuito al maggior lustro e prestigio della Marina Militare”.

Dopo una lunga trattativa diplomatica condotta localmente ed in Italia tra le Autorità, il socio, il Gruppo con l’ausilio della Presidenza Nazionale e la Farnesina, nell’ottobre 2017 fu autorizzata la spedizione di ricerca, autenticazione e recupero. La cassetta contenente i poveri resti del marinaio, avvolta dal tricolore navale, fu custodita dall’autorità sudanese sino alla fine dell’estate del 2018 quando fu autorizzato il rientro in Patria.

Ad accompagnare Ricardo Preve erano presenti Pasquale Torchia, figlio del Sergente Reginaldo Torchia facente parte dell’equipaggio del R. Smg. Macallè nonché uno dei tre che sul battellino di salvataggio lanciò l’allarme dopo aver percorso oltre 180 miglia a remi, ed il Cavalier Luca Ghersi Presidente del Gruppo al tempo del ritrovamento e del rientro in Italia dei resti di Carlo Acefalo.