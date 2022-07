Maturità 2022, trionfo per gli studenti del liceo Della Rovere: sono dodici i “100” e due i “100 con lode”

Savona. Le difficoltà dettate da due anni di pandemia ed i condizionamenti imposti dalla DAD non hanno impedito a ben 14 studenti del Liceo della Rovere di Savona di conseguire il massimo dei voti all’esame finale, in 2 casi addirittura con la lode.

Grande soddisfazione da parte degli studenti e del corpo docente che vedono così “premiati gli sforzi condotti in questi anni per mantenere il dialogo educativo e formativo pur con le restrizioni imposte all’emergenza epidemiologica”.

Una maturità, questa, che “rappresenta un riavvicinamento alla normalità dopo le edizioni ‘rivedute’ per conformarle alle mutate condizioni in cui si è svolta l’attività didattica. E gli studenti hanno accolto con entusiasmo questa ripresa delle prove d’esame in presenza che, sia pur con un pizzico di maggiore ansia e trepidazione, ha tuttavia consentito loro di recuperare il rituale dell’esame di maturità tradizionale”.

Ecco i nomi degli studenti a cui è stato attribuito il massimo dei voti:

BOTTA GIORGIA – 5 A

DI MAURO SOFIA – 5A

FERRANDO EMMA – 5A

LAUDONIA NICOLE – 5A

PAOLINO GRETA – 5A

ERMELLINO AGNESE – 5B

SERROTTI CARLOTTA – 5B

SOLDATI LORENZO – 5B

SALVAGNO ELISA – 5F

PERLO FIAMMETTA LUCIA – 5L

RIZZOLI OUANI MARIAM – 5L

CORTESI CLARA – 5H

Il duo che ha ottenuto il 100 e Lode:

BRUNASSO GIULIA – 5F

VADDA DENISE – 5H