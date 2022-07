Matrimonio in casa Pirates: Alice e Simone si sposano sul campo da football

Albisola Superiore. Non solo football americano in casa Pirates. Domani, alle ore 16, nella splendida cornice del Pirates Field di Luceto, convoleranno a nozze due volti storici dei Pirates 1984. Si tratta di Alice Menaballi offensive coordinator del team tackle maschile e giocatrice della femminile, e Simone Buetto, ex giocatore del team pirata.

Ad accompagnarli all’altare allestito sul campo di gioco, saranno la piccola Diana, figlia della coppia e tutti i compagni e le compagne di squadra degli sposi oltre agli amici e parenti.

“Non ci resta che augurare agli sposi tantissimi auguri affinché questo giorno sia soltanto l’inizio di un felice e lungo futuro insieme” scrivono i dirigenti della Ssd Pirates 1984.