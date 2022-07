Mala movida ad Albenga, Ciangherotti: “Si revochi l’autorizzazione ai dehors incriminati”

Albenga. “Ci sono alcuni bar di Albenga (pochissimi, grazie a Dio) diventati luogo di ritrovo di molti pregiudicati e di ubriaconi che, ogni sera, si mettono a discutere animatamente fino a generare continue risse serali nei dehors. Le troppe scazzottate tra ubriachi in via Dalmazia, come già in viale Pontelungo, stanno esasperando i residenti”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

“Ieri sera – spiega -, l’ultimo di una lunga serie di episodi, già segnalati all’assessore alla sicurezza nonché avvocato Mauro Vannucci che però, a quanto pare, nel bearsi per il grande flusso turistico nel centro storico, non è in grado di trovare una soluzione adeguata a garanzia dell’ordine pubblico di Albenga. Per altro, ieri sera, nel bar di Via Dalmazia, sono stati chiamati dai residenti gli agenti della polizia municipale, arrivati in loco purtroppo, tardivamente”.

“Per le continue risse – aggiunge Ciangherotti -, l’abituale presenza di pregiudicati e la loro indole aggressiva che potrebbe degenerare in futuro, mettendo a rischio l’incolumità pubblica, chiediamo al sindaco di valutare l’ipotesi, in prima istanza, di revocare l’uso serale dei dehors a questi bar che continuano a servire alcolici ai clienti già ubriachi. Ció al fine di evitare il ripetersi di condotte violente e scongiurare comportamenti fuori dalle regole di convivenza civile”.

“Infine, per garantire la sicurezza dei residenti del quartiere, occorre ulteriormente rafforzare le attività di controllo del territorio della nostra polizia municipale anche e soprattutto per la stagione estiva in corso. Vorrei non raccogliere più lamentele dai cittadini che protestano per le pattuglie della municipale che transitano davanti ai locali incriminati e che, nonostante le richieste di intervento dei residenti, tirano dritto senza applicare alcun tipo di sanzioni per le condotte illecite”, conclude il capogruppo ingauno.