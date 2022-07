Maki Mandela firma il Muretto di Alassio

Alassio. In una breve anteprima del “White Gala Dinner” che, nell’ambito del Festival della Cultura, si è tenuto ieri sera sul molo, Maki Mandela, ospite straordinaria per una serata dedicata alla pace, all’ombra del Muretto e davanti al sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha lasciato la sua firma nelle mani della presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto, Angela Berrino.

La firma sarà presto trasformata in una nuova prestigiosa piastrella per il Muretto sempre più colorata testimonianza del tempo che scorre e del cammino della società.

Alle telecamere della Rai presenti per testimoniare l’evento Maki Mandela ha espresso tutta la sua gioia per l’accoglienza nella Città del Muretto e per la possibilità di dare voce al messaggio di pace che sta portando avanti con la figlia Tukwini anche attraverso la collezione streetwear intitolata The Struggle Series, i cui disegni originali furono realizzati proprio da Nelson Mandela.