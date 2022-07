Lutto per lo storico ex commerciante Fernando Siffredi, per 25 anni “La Befana” di Andora

Andora piange Fernando Siffredi, 90 anni, ex commerciante e conosciuto da tutti per la sua simpatia coinvolgente e per essere stato per 25 anni “La Befana” di Andora.

Nel periodo natalizio, vestiva i panni della vecchina nelle feste organizzate dal comune e in tutte le iniziative promosse sul territorio. La tradizione l’aveva avviata lui, davanti al suo bar, quando aveva deciso di vestire i panni della Befana per regalare caramelle a tutti i bambini che passavano.

Di buona parlantina e di carattere solare, ha intrattenuto per 25 anni gli avventori nel Bar di famiglia in via Doria.

Lasciato il bancone per la meritata pensione, non lesinava di fare quattro chiacchiere anche per la strada nel corso delle sue lunghe passeggiate, raccontando le sue ben note barzellette.

Tanta umanità e simpatia hanno lasciato il segno ad Andora. Da ieri, quando si è sparsa la notizia della morte, sui social sono state tantissime le testimonianze espresse dai bambini ormai cresciuti che ricordano con affetto la storica Befana dell’infanzia.

A ricordare Fernando Siffredi, anche il nipote e sindaco di Andora, Mauro Demichelis: “La famiglia è commossa dalla grande dimostrazione di vicinanza verso Zio Fernando espressa da parte di tutta la comunità andorese – ha dichiarato Demichelis – Persona buona e solare, amava regalare momenti di spensieratezza con una battuta o un racconto divertente che gli ha fatto conquistare tanta gratitudine”.

“Mancherà la sua umanità, ma ci conforta verificare con quanto affetto è ricordata la sua persona”.

I funerali si svolgeranno domani, alle ore 15.00, nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria.