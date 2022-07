Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa dell’ex primario Lucio Rossi

Pietra Ligure. Lutto nella comunità pietrese e non solo per la scomparsa del dott. Lucio Rossi, ex primario della Chirurgia e Anestesia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Era da tempo in pensione: si è spento all’età di 77 anni.

Negli anni ’80 e ’90 è stato un punto di riferimento nello staff medico del nosocomio pietrese, apprezzato e stimato dai colleghi e dai pazienti.

Lascia la moglie Anna Maria e due figli: messaggi di cordoglio e commozione sono stati espressi alla famiglia in queste ore di lutto per la scomparsa dell’ex medico, conosciuto in tutto il savonese per la sua lomgeva attività sanitaria.

Domani, 9 luglio, alle ore 17 e 30, sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale del Soccorso, dove lunedì prossimo, 11 luglio, alle ore 10.00, si terranno i funerali.

Al termine della cerimonia funebre la salma sarà cremata.