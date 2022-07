Luca Barigione nuovo presidente di Federmanager Liguria

Liguria. Luca Barigione è il nuovo presidente di Federmanager Liguria: guiderà l’associazione per il prossimo triennio. Barigione è stato eletto all’unanimità dai componenti del consiglio che, contestualmente, hanno nominato Paolo Filauro vice presidente e Roberto Casini tesoriere.

La giunta sarà composta da Michela Minardi, Antonio Andreotti, Luciano Gandini, Claudio Percivale e Pierluigi Curletto.

“Innanzitutto voglio ringraziare il presidente uscente Marco Vezzani per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni alla guida di Federmanager Liguria. Il mio obiettivo sarà di proseguire il suo cammino valorizzando al massimo il ruolo di tutti i Manager nella nostra regione dopo un periodo difficile che ora sembra finalmente volgere al termine. Il rilancio delle nostre aziende e del tessuto economico e sociale della nostra amata Liguria passa soprattutto dalla nostra capacità di fornire risposte concrete ed efficaci mettendo a disposizione le nostre competenze ed esperienze”, ha dichiarato il neo presidente.

Nato a Genova nel 1976, Barigione, laureato in Economia e Commercio, è dirigente d’azienda da oltre 15 anni. CFO e Consigliere Delegato di Netalia, società leader nel settore del Public Cloud Nazionale, è stato a lungo il Responsabile della Pianificazione e Controllo di Gestione in Postel (società del Gruppo Poste Italiane). Nel tempo libero si dedica ad attività di servizio e volontariato, sia all’interno di svariate Associazioni e prestando le proprie competenze al servizio di start up/PMI in qualità di advisor pro bono.

Federmanager Liguria è l’Associazione che fa capo alla Federazione Nazionale (Federmanager ) e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali. L’Associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’Associazione vanta circa 2 mila iscritti in Liguria.