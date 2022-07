Lega, nuovi segretari cittadini nel savonese: nel capoluogo eletto Giorgio Calabria

Savona. È Giorgio Calabria il nuovo segretario cittadino della Lega di Savona eletto per acclamazione al congresso che si è svolto nel pomeriggio di sabato 9 luglio presso la sede di via Boselli. Oltre ai soci militanti chiamati al voto, erano presenti: il segretario regionale Lega Liguria on. Edoardo Rixi che ha presieduto l’assemblea e il commissario uscente Dario Ghezzi.

“Sono onorato e ringrazio tutti i militanti per avermi scelto come loro rappresentante locale – afferma il neo-segretario – Farò di tutto per non deludere le loro giuste aspettative”.

“Con il Congresso della sezione – spiega Gezzi- si conclude il mio mandato e l’opera di ricostruzione della Lega di Savona che ha ritrovato una sua precisa identità politica riacquistando principi come il coinvolgimento e la partecipazione che dovranno essere i motivi ispiratori della linea politica unitamente al consolidamento del legame con la cittadinanza”.

Il Congresso ha eletto anche il nuovo Comitato Direttivo che affiancherà il segretario Giorgio Calabria composto da: Alberto Bianco, Andrea Frigerio, Edoardo Ghezzi, Ettore Ronco, Silvano Molinas, Maria Zunato.

Sempre nelle giornata di ieri, si è riunita anche la sezione loanese della Lega che ha eletto all’unanimità come segretario cittadino Demis Aghittino, attuale capogruppo del Carroccio in consiglio comunale.

Il neo segretario sarà coadiuvato nelle gestione del partito dai militanti Gianni Lo Vetere, Valentina Vignone, Matteo Pesce (consigliere comunale) e Luca Lettieri (l’attuale primo cittadino).

Insieme a Rixi è stata altresì l’occasione per fare il punto sulle prossime sfide politiche ed elettorali, ma soprattutto una seria riflessione sull’azione di governo in questi anni. “La Lega – commenta il neo segretario Aghittino – ha sempre lavorato per la difesa del ceto medio, della piccola e media impresa, per la lotta all’immigrazione selvaggia ed illegale e contro un fisco iniquo, nonostante gli alleati di governo non siano stati sempre molto collaborativi”.

“La nostra forza – aggiunge – è la presenza sul territorio, grazie alle centinaia di amministratori locali, regionali, sindaci e soprattutto grazie ai cinque presidenti in quota Lega sono sicuro che questo radicamento che va da nord a sud ci aiuterà a dare le risposte più giuste ai cittadini. Loano, nel suo piccolo, è un esempio di buon governo, chi lavora bene viene poi premiato dalle urne”, conclude il segretario.

Nuovo segretario anche a Spotorno, dove ieri si è tenuto il congresso della locale sezione della Lega Salvini Premier, con la partecipazione dell’On. Di Muro e del segretario amministrativo regionale Pastorelli.

Alla presenza di tutti i militanti è stato eletto segretario Francesco Bonasera, già referente locale, mentre sono risultati eletti membri del direttivo Salvatore Massimo Spiga, capogruppo di minoranza a Spotorno e De Simone Alberto consigliere comunale di minoranza a Noli. Quest’ultima nomina a testimonianza della competenza intercomunale della sezione.

“Lavoreremo per il territorio del Golfo dell’Isola – dichiara il neo segretario Bonasera – affrontando le singole problematiche non solo su posizione critiche ma anche costruttive come nostro costume”.

Si è svolto, invece, questa mattina presso la sede della Lega Liguria intitolata a Rosy Guarnieri, il Congresso per la elezione della segreteria cittadina di Albenga. Anche in questo caso presenti Di Muro e Pastorelli.

Nominato segretario cittadino della Lega di Albenga, l’avv. Cristina Porro, già segretario della Lega Nord ed attuale capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, eletto per acclamazione da parte dei numerosissimi soci militanti presenti.

“Sono grata a tutti i militanti per la rinnovata fiducia -afferma il neo-segretario. Lavoreremo con serietà e senso di responsabilità per il bene del nostro territorio” .

Il Congresso ha eletto anche il nuovo Comitato Direttivo che affiancherà il segretario Cristina Porro composto da: Stefano Mai, Elena Grottini, Lucia Toscano, Laura Sassi, Valerio Favi e Ladetto Fabio.