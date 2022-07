Lega, congresso sezione Andora-Laigueglia-Alassio: Cesare De Andreis eletto segretario

Provincia. Ieri, domenica 10 luglio si è svolto il congresso della sezione Lega Salvini Premier, Andora-Laigeglia-Alassio, presieduto dall’Onorevole Flavio Di Muro e coadiuvato da Paolo Pastorelli, responsabile organizzativo regionale del movimento. Il congresso tenutosi ad Andora è stato introdotto dall’assessore comunale Marco Giordano.

E’ stato eletto per acclamazione alla carica di segretario Cesare De Andreis, nel direttivo sono risultati eletti Roberta Zucchinetti presidente del consiglio comunale di Alassio e Roberto Sasso del Verme sindaco di Laigueglia.

“Ringrazio gli iscritti alla Lega per il loro sostegno – dichiara il neo segretario De Andreis -. Questa sezione abbraccia i comuni del comprensorio, l’unione fa la forza e da oggi inizia un percorso di confronto con tutta la cittadinanza per affrontare le problematiche in essere e per sviluppare nuove occasioni di crescita per il nostro territorio. Faremo da collante con i nostri eletti nelle istituzioni contanto di rappresentare al meglio le legittime aspettative dei cittadini”.