Le prime conferme del Bragno

Cairo Montenotte. L’A.S.D.New Bragno Calcio è lieta di annunciare le prime conferme, in vista della stagione 2022/23.

Faranno ancora parte della rosa, a disposizione di mister Monte, i seguenti giocatori:

Manuel Galiano – attaccante

William Monte – attaccante

Majid Osman – difensore

Martin Puglia – difensore

Enrico Saviozzi – centrocampista

“Sono conferme scontate, visto l’ottimo campionato disputato – afferma mister Fabrizio Monte – il mercato estivo, come sempre, è molto complicato per tutte le società, ma noi abbiamo le idee molto chiare e sono certo che allestiremo una compagine in grado di disputare un campionato importante”.