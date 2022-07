L’Albenga pesca dalla Serie B svedese: ufficiale l’ingaggio di Radu Mitu

Albenga. Il profilo instagram del presidente bianconero, anche questa volta, ha portato ad una notizia di spessore.

Dopo aver lanciato l’accordo trovato con Pietro Buttu, senza nemmeno scrivere qualcosa, stavolta colui ad essere annunciato è un giocatore.

E che giocatore. Radu Mitu, estremo difensore proveniente dal professionismo svedese, precisamente proveniente dall’Orebro.

Il classe 1997 è stato un obiettivo di mercato concreto sin dall’inizio; portarlo a termine significa molto sia per la piazza sia per il giocatore, evidentemente convinto talmente tanto dal progetto tecnico del sodalizio bianconero da fare una mossa significativa per lo stesso e, non in secondo piano, per la propria vita.