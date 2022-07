L’Albenga Calcio stila i suoi ambiziosi progetti. Il DG D’Angelo: “Venerdì andremo dal sindaco, faremo tutto con criterio”

Albenga. Con il cambio di società, da qualche giorno intorno al nuovo sodalizio bianconero si respira un’aria diversa. Sembra tornato quel fattore che mancava ormai da tempo, mischiato con insicurezze, paure e freni economici: l’entusiasmo, come si è percepito dalla serata di presentazione.

Già in quel evento era stato accennato qualcosa sui progetti della nuova dirigenza, precisamente quello relativo alla riqualificazione dell’Annibale Riva. Realizzare la copertura della parte centrale della tribuna è la priorità, contestualmente si vorrebbe riordinare l’area dove sorge il campo di calcio a 5, potendolo poi sfruttare a tempo pieno, anche in notturna, e quindi per poterlo affittare.

Questi i due punti principali, ma non è finita qui. Di contorno ci sono altri due investimenti che gioverebbero molteplici aspetti.

L’auspicio della società sarebbe anche quello di sfruttare la moda del momento, realizzando ben due campi da Padel. Tuttavia le tempistiche sarebbero differenti.

Già una prima data spunta dalle dichiarazioni del DG Alessandro D’Angelo: “Venerdì prossimo andremo dal Sindaco Tomatis – presente anch’esso alla presentazione – per iniziare a ragionare insieme a lui sulle priorità. Sarà in quella sede che conosceremo sia le tempistiche sia i costi che bisognerà sostenere. Credo ci vorrà un po’ di tempo, servirà che ogni decisione presa venga condivisa con la città e l’Amministrazione Comunale. Per iniziare dei lavori bisogna avere la certezza di ultimarli, si tratta di una questione di serietà: piedi per terra e fare le cose con criterio, perché o si fanno bene o è meglio non farle”.

E il secondo investimento? “Successivamente partirà la progettazione del nuovo settore ospiti, dietro la porta lato fiume Centa. Questo lo facciamo per farci trovare pronti in caso, in futuro, dovessimo essere promossi in Serie D“.

Tutti progetti ambiziosi e che ad Albenga si aspettano da tempo, ma ne servirà altrettanto per scoprire se diventeranno realtà o rimarranno ancora tali.