Laigueglia, la carica dei trecento di corsa alla Mezz’ora all’Alba: Davide Aicardi e Marcella Ferraro i più veloci

Laigueglia. Grande successo di partecipazione per la Mezz’ora all’Alba di Laigueglia, corsa non competitiva che nella mattinata odierna è tornata in scena grazie ai volontari della rete d’impresa QuiLaigueglia e della Pro loco.

I podisti si sono ritrovati sul molo di Laigueglia dal quale sono scattati mezz’ora prima dell’alba, alle 5,25, per raggiungere Alassio e poi tornare indietro. Un percorso di 9,2 chilometri, affrontato da alcuni correndo al massimo delle proprie potenzialità, da altri a correndo a ritmo lento e da altri ancora camminando, godendosi lo scenario.

Il primo a tagliare il traguardo è stato Davide Aicardi del Team KMP col tempo di 36’14”, precedendo di 15 secondi Pietro Ortenzi. Terza posizione per Renato Zeno Tenni in 37’02”. Quarto Marco Ziliani in 37’20”, quinto Simone Baldo in 37’47”, sesto Francesco Manna in 38’17”, settimo Luca Casella in 39’00”, ottavo Massimiliamo Mussio in 39’06”, nono Ilario Simonetta in 39’23”, decimo Antonio Brezzo in 39’46”.

Sedicesima assoluta, vincitrice tra le donne, Marcella Ferraro della Podistica Savonese col tempo di 41’49”. Seconda Paola Messina della Valmaremola in 43’38”, terza Giulia Magnaldi della Podistica Savonese in 44’01”. A seguire, quarta Matilde Lanteri in 44’24”, quinta Federica Zuccheni in 44’25”, sesta Marta Invernizzi in 44’37”, settima Silvia Vaghini in 45’13”, ottava Chiara Pocco in 45’23”, nona Adriana Ancuta in 46’07”, decima Benedetta Gammalleri in 47’14”.

Clicca qui per consultare la classifica completa.

Sono stati ben 308 i partecipanti, cui si aggiungono i tanti volontari che hanno dato il loro contributo nell’organizzazione; tutti insieme poi, conclusa la fatica podistica, hanno terminato il piacevole appuntamento facendo colazione.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni “Donare un sorriso” e “Basta poco”.

Il sindaco Roberto Sasso del Verme, anch’egli alla partenza, col pettorale numero 1