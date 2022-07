La San Francesco Loano si rifà il look: il punto del DS Burastero

Loano. Riscritta ad un campionato dallo scorso anno, i rossoblù sono riusciti a compiere il salto di categoria immediato. Non è stato semplice come in molti pensavano, con una Spotornese e una Priamar su tutte come forti antagoniste, ma ce l’hanno fatta.

A stagione conclusa già il tempo di programmare quella dopo: la Prima Categoria è un’altra storia, i dirigenti loanesi lo sanno bene. La prima mossa è stata quella di sostituire Enrico Sardo con Ivan Monti: decisione inaspettata e discussa, solo il tempo dirà se è stata vincente.

Dopo aver chiuso il discorso panchina, la società ha voluto muoversi prima in casa propria, confermando i capisaldi della rosa assieme ai giovani di prospettiva, per poi ufficializzare gli innesti a cadenza quasi giornaliera: Praino, Caneva, Badoino, Pastorino, Covella, Fumagalli e Intili, sette volti nuovi pronti a sposare la causa loanese.

Nelle varie foto di presentazione è sempre presente il DS Roberto Burastero, l’uomo mercato rossoblù, consapevole dell’importante di realizzare una buona campagna acquisti: “Nelle ultime settimane abbiamo lavorato molto intensamente per cercare di chiudere il prima possibile il nostro mercato, costruendo una rosa competitiva per il campionato duro che andremo ad affrontare. Non posso nascondere, anzi posso solo che sottolineare l’importanza degli ingressi in ordine di Cesare Renzini e successivamente quello di Massimo Spotorno. Loro hanno sposato a pieno la nostra filosofia, sia sulle scelte societarie che di mercato, andando a cercare prima i loanesi, sia più esperti che più giovani. Devo dire che siamo riusciti nella maggior parte dei casi a concludere in positivo queste trattative, basti pensare che 5 dei nuovi 7 acquisti sono di qua o comunque sono cresciuti nel settore giovanile loanese. Abbiamo ricevuto anche dei no, ma questo fa parte del gioco, ed è meglio averci provato che rimanere poi con il rimorso di non averlo fatto”.

Anche perché, come detto, la Prima Categoria sarà di un coefficiente di difficoltà superiore rispetto al campionato vinto 2 mesi fa: “Quest’anno ci spetta un stagione molto difficile per vari motivi. Loano è sempre stata una grande piazza di calcio, e già l’anno scorso abbiamo avuto la risposta da parte della popolazione, riuscendo a riportare al campo tanta gente e la tribuna gremita all’ultima giornata con la Spotornese credo sia stato il punto esclamativo sulla stagione. Come società stiamo lavorando con un unico pensiero, quello di arrivare a completare tutte le leve del settore giovanile. Il vero cuore di questa società sono i nostri bambini e stiamo facendo il possibile per garantire alle nostre famiglie un servizio all’altezza della situazione, facendolo con grande passione e competenza. La strada è ancora lunga, e per percorrerla ci vuole pazienza, ma se si proseguirà con i valori con cui è stata fondata questa società posso solo pensare a sviluppi sempre più positivi. Insomma per tornare grandi bisogna continuare a lavorare in maniera seria, con poche idee ma belle chiare, pensando sempre e solo al bene della società“.

L’approdo di Ivan Monti in rossoblù significa molto per l’intero sodalizio. La voglia di aggiudicarselo era tanta: “Con Monti è stata una trattativa un po’ più lunga per motivi lavorativi, ma siamo riusciti a far combaciare i vari impegni e appena è stato possibile l’abbiamo annunciato. Ivan sicuramente porterà una grande esperienza calcistica sia nella gestione tecnica che in quella organizzativa, e quello che ci ha davvero colpiti è stata la sua grande voglia di mettersi in gioco, senza tante pretese ma trasmettendo tranquillità e competenza. Credo si sposi perfettamente con la nostra causa, essendo un loanese “adottato” ha ben chiari i nostri valori”.

Le aspettative si sono alzate ad ogni ufficialità comunicata: “Mi aspetto grandi cose sicuramente dai nuovi innesti, ma anche di più dai miei senatori“.

E ciò porterà anche a degli obiettivi ben definiti: “Continuare a crescere con il settore giovanile per continuare a trasmettere passione al paese, portando sempre di più giovani in Prima Squadra: sarebbe un grandissimo traguardo”.

Infine, un interrogativo doveroso visto il ruolo dell’intervistato: la San Francesco Loano è soddisfatta della campagna acquisti fatta finora?

“La rosa credo sia completa così, ma rimaniamo sempre vigili sul mercato, non si sa mai che possa capitare un’occasione”.