La protesta delle guardie mediche: “Medici del territorio in via di estinzione”

Liguria. “Medici del territorio in via di estinzione”. E’ la scritta dello striscione esposto in piazza De Ferrari davanti al palazzo di Regione Liguria dai medici territoriali scesi in piazza con un presidio per chiedere maggiori diritti, più attenzione per un servizio fondamentale per la sanità ma che è fermo, sia a livello retributivo che di organizzazione a 15 anni fa.

In Liguria, infatti, i medici territoriali, la cosiddetta guardia medica, sono troppo pochi: si parla di sono circa 250 ma il rapporto ottimale sarebbe quelli di un medico ogni 5 mila abitanti.

“Questo però è un lavoro che non ha avuto aggiornamenti sia dal punto di vista logistico e organizzativo che salariale, siamo fermo al 2005 – spiega Marco Cardini, segretario provinciale continuità assistenziale di Genova – perché è un lavoro molto faticoso e anche con problematiche di sicurezza. Ci sarebbero gli strumenti per rendere gli stipendi almeno dignitosi, abbiamo chiesto incontri alla Regione ma c’è stata troppa lentezza e per questo siamo in piazza. Sarebbe un servizio da potenziare e noi come giovani medici, che spesso sono quelli che fanno questo tipo di lavoro, è quello che chiediamo è una maggiore attenzione, un potenziamento, perché siamo una risorsa molto importante. Ci sono poi problemi legati ai contratti, difficoltà in caso di malattia, bisogna riorganizzare il servizio”.

Anche perché si tratta di un attività massacrante. “Noi lavoriamo nei festivi e nel notturno, dalle 20 alle 8, e dovrebbe essere un intervento su situazioni a bassa complessità quando il medico di famiglia non è presente – spiega Marco Polese, segretario della Fimmg continuità assistenziale – ma, in realtà, si lavora spesso in emergenza e con il pericolo dovuto al fatto che si svolge in solitudine e al domicilio dei pazienti. Ma il nostro è un servizio fondamentale per limitare gli accessi ai pronti soccorso perché si danno risposte a bisogno acuti o non presi in considerazione, che è fondamentale per una popolazione come quella ligure che è anziana, fragile e che spesso ha bisogno di rassicurazioni”. I medici, quindi, chiedono risposte entro il 21 luglio, come promesso da Regione Liguria, sennò sono pronti a scendere di nuovo in piazza.

“Il servizio di Guardia Medica è in continua emergenza. Oggi siamo scesi in piazza con i medici del territorio per unirci alla loro manifestazione, perché per noi la Sanità deve essere pubblica, territoriale, diffusa e rispondere alle esigenze dei cittadini e degli operatori” dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi che ha preso parte alla manifestazione di oggi.

“La Giunta Toti ha drasticamente depotenziato la Guardia Medica, privandola di fondi e personale, senza alcun investimento economico concreto, senza progettualità a lungo termine per un servizio che ogni anno presta migliaia di interventi, e dovrebbe essere strumento per regolare accessi impropri ai Pronti Soccorso”

“La Regione Liguria trova fondi per pagare i medici delle cooperative 1200 euro al singolo turno nei Pronto Soccorso – cifra che corrisponde a quasi tre volte la spesa per un medico assunto regolarmente – ma non è in grado di impegnarsi per garantire più tutele e personale al Servizio di Continuità Assistenziale. A pagarne il prezzo, migliaia di pazienti che perdono uno dei pilastri della medicina territoriale e centinaia di medici liguri privati di sicurezza e condizioni economiche dignitose”, conclude il capogruppo.