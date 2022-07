La nuova casa di riposo, il trasferimento degli uffici comunali e lo svincolo dell’ospedale: la minoranza interroga il sindaco di Cairo

Cairo Montenotte. La nuova casa di riposo della Fondazione “Luigi Baccino”, il trasferimento degli uffici comunali in piazza della Vittoria e lo svincolo dedicato ai mezzi di soccorso in transito all’ospedale San Giuseppe. Sono questi i temi delle tre interrogazioni presentate alla maggioranza del sindaco Paolo Lambertini dai membri del gruppo di minoranza “Più Cairo” Fulvio Briano, Renzo Berretta, Alberto Poggio.

Per quanto riguarda il primo tema, nel documento i consiglieri ricordano che “la Fondazione ‘Luigi Baccino’ gode di autonomia gestionale e decisionale, il consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati dal sindaco del Comune di Cairo col chiaro intento di istituire fra i due Enti un rapporto fiduciario reciproco e correlare fra loro i rispettivi indirizzi programmatici e realizzativi; in oggi, il presidente della Fondazione ricopre altresì la carica di consigliere comunale nonché capogruppo di maggioranza, suffragando ulteriormente strette connessioni di intenti, metodi e obiettivi; la Fondazione statutariamente dedicata alla gestione della omonima casa di riposo, rappresenta per la comunità cairese un insostituibile e fondamentale presidio di servizio sociale, assistenziale e sanitario a cui la Cittadinanza presta particolare sensibilità ed attenzione”.

“La Fondazione ha manifestato pubblicamente (avviso reso pubblico anche sul sito del Comune di Cairo Montenotte) l’interesse all’acquisto di un terreno/immobile sito sul territorio comunale da destinare alla realizzazione di una nuova casa di riposo più confacente alle esigenze della comunità locale, avviando cosi un’indagine esplorativa sul mercato immobiliare. Abbiamo appreso da fonti giornalistiche e da comunicazioni istituzionali, che, dopo lo stop elettorale, e conclusosi l’iter procedurale, la Fondazione ha disposto l’acquisto di Villa Raggio, ubicata a Cairo Montenotte”.

“Considerato che la Fondazione ha nel corso del passato mandato amministrativo realizzato opere e lavori di ristrutturazione nell’attuale casa di riposo di via Borreani Dagna ammontanti a ben 700 mila euro”, i consiglieri chiedono al sindaco e alla giunta “in virtù del rapporto fiduciario intercorrente e per le evidenti ragioni di interesse pubblico, di rendere noto al consiglio comunale

quale manufatto sorgerà a corredo della attuale struttura di Villa Raggio; quale la destinazione d’uso per l’attuale manufatto, sede della casa di riposo; quali motivazioni hanno indotto la Fondazione a percorrere il solo iter della manifestazione di interesse per l’individuazione del sito per la realizzazione della nuova casa di riposo, escludendosi così e a priori, sostanziali valutazioni proprie per individuare (con preventive indagini tecniche idonee) siti disponibili e potenzialmente meritevoli. in grado di corrispondere alle esigenze perseguite; quali le motivazioni oggettive, tecniche e programmatiche che hanno definito l’area di Villa Raggio la futura destinazione per la realizzazione casa di riposo, secondo le valutazioni della commissione appositamente costituita e di cui si chiede formalmente la consegna dei verbali; quali siano i siti esclusi e quali le motivazioni addotte.”

E chiedono ancora “se sia stata presa in considerazione la possibilità di realizzazione del presidio socio-assistenziale nel plesso del ‘Regno dei Testimoni di Geova’, ipotesi che questo gruppo Più Cairo aveva valutato in campagna elettorale, riscontrandone elementi di effettiva fattibilità; se la Fondazione sia consapevole di avere ancora margini di discrezionalità, così’ come previsti nel bando esplorativo, laddove si recita che ‘La Fondazione si riserva espressamente la facoltà di interrompere in qualunque momento le trattative e/o le interlocuzioni individuali eventualmente avviate con uno o più Soggetti interessati, così come si riserva di non procedere all’acquisto di alcun terreno/immobile tra quelli eventualmente proposti ancorché rispondenti alle caratteristiche richieste’. Ci chiediamo anche se il sindaco, dovendo per dettame statutario rinnovare in oggi e a termini di legge la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione (in ossequio all’articolo 7 dello statuto e in osservanza comunque delle indicazione del consiglio comunale deliberate nella seduta di insediamento), intenda garantire la partecipazione di esponente indicato dai gruppi consiliari di opposizione, secondo principi di rappresentatività e proporzionalità, augurandoci voglia avvalersi, in via consultiva, della conferenza capigruppo”.

Per quanto riguarda il secondo tema, invece, il gruppo di minoranza vuole indagare sui motivi che hanno portato ai continui slittamenti nel trasferimento degli uffici comunali a Palazzo di Città. Perciò i consiglieri chiedono al sindaco e alla giunta di “avere informazioni in merito allo stato attuale del progetto definitivo e alla sua approvazione; conoscere le tempistiche per il trasferimento degli uffici comunali nella nuova sede di Piazza della Vittoria; avere informazioni sul perché il cambio di destinazione d’uso da biblioteca a uffici non sia stato presentato tempestivamente; sapere se si siano svolti ulteriori incontri con la Ditta Giustiniana srl di Gavi (AL) e se con tale società sia in corso un eventuale contenzioso connesso con le operazioni di trasloco e di permanenza degli Uffici Comunali nell’attuale Palazzo Pertini; sapere se per le opere che si ritengono ancora o nuovamente necessarie sia stato fissato e concordato un cronoprogramma scadenzato; conoscere le motivazioni per cui ad oggi non si sia ancora provveduto al trasferimento”.

E ancora: “Conoscere i costi aggiuntivi sostenuti dall’ente a causa del protrarsi dei tempi di trasferimento; conoscere se il ritardo nello spostamento del Comune e, conseguentemente, il ritardo dell’insediarsi di soggetti privati nel palazzo Pertini, non configuri un danno erariale; sapere se il sindaco e la giunta comunale siano consapevoli della necessità di procedere celermente al trasferimento degli uffici comunali in locali più idonei nell’interesse degli utenti e dei dipendenti comunali o se come già dichiarato dopo un anno dal trasferimento della biblioteca a Palazzo Scarampi, il sindaco Lambertini pensi ancora che ‘on c’è nessuna urgenza di correre da parte nostra’, nonostante in una seduta del consiglio comunale, in ordine alle valutazioni di opportunità al trasferimento della sede comunale, riconosceva ‘di non aver mai messo indubbio la bontà complessiva messa in campo con il finanziamento Par-Fas’”.

In ultimo, per quanto riguarda lo svincolo dedicato all’ospedale San Giuseppe, i consiglieri ricordano che “presso il nosocomio Cairese, il Ppi, nonostante lo stato pandemico sia stato dichiarato cessato, nonostante fosse da ritenersi un provvedimento temporaneo, è ancora aperto sulle 12 ore nonostante il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ne abbia recentemente dichiarato la chiusura. Il Ppi prevede unicamente l’accesso per codici bianchi in autopresentazione; le ambulanze vengono dirottate tutte sui nosocomi rivieraschi, in primis il San Paolo di Savona”.

“In consiglio regionale è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 569 presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegnava la giunta regionale a farsi parte attiva, presso il concessionario di A10, Anas e il Ministero, per conoscere i tempi di realizzazione dell’Aurelia bis e per sostenere le modifiche progettuali proposte, compreso uno svincolo per l’accesso all’area Valloria e all’ospedale San Paolo di Savona, dedicato ai mezzi di soccorso. Nel documento si ricorda che sei sindaci dei Comuni del comprensorio hanno inviato una lettera ad Anas per chiedere un tavolo di confronto sul futuro del cantiere e un nuovo piano esecutivo e che un gruppo di cittadini ha ribadito la richiesta di uno svincolo dedicato all’ospedale per facilitare il transito dei mezzi di soccorso. Tale svincolo è di assoluta necessità e utilità per il territorio valbormidese che ha manifestato la necessità di una maggiore attenzione per l’emergenza sanitaria. Dopo il declassamento dell’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, sostituito con l’ospedale di comunità a media e bassa complessità (finanziato con il PNRR) che non prevede il pronto soccorso, il presidente Toti si era impegnato con cittadini, sindaci, amministratori e sindacati per attivare delle misure di parziale compensazione per il territorio (riunione del 17 gennaio 2022)”.

Alla luce di questa situazione, i consiglieri chiedono a sindaco e giunta di “impegnare la giunta regionale ad attivarsi proprio perché si conosca il progetto e i tempi di realizzazione di tale svincolo necessario per un territorio che ha difficili collegamenti, a causa della sua conformazione orografica, con gli ospedali della provincia”.