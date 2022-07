La capitaneria di porto di Savona celebra il 157esimo anniversario della guardia costiera

Savona. Ricorre oggi, 20 luglio 2022, il 157esimo anniversario della nascita delle Capitanerie di porto. L’importante ricorrenza odierna è stata celebrata nella sede della Capitaneria di porto savonese con una cerimonia alla presenza del direttore marittimo della Liguria Contrammiraglio Pil. Sergio Liardo, con la partecipazione delle massime autorità civili e militari.

Il Contrammiraglio Pil. Sergio Liardo, durante il proprio intervento ha espresso parole di profondo apprezzamento per l’operato di tutti gli uomini e le donne della Guardia Costiera che operano nel ponente ligure, sottolineando come su scala nazionale, l’operato del Corpo sia apprezzato da parte della cittadinanza.

La cerimonia dell’anniversario delle Capitanerie di porto, ha altresì costituito l’occasione per conferire i riconoscimenti al personale distintosi per eccezionali meriti in servizio, che sono stati consegnati da parte delle massime autorità locali in ciascuna sede. Un impegno, quello delle donne e degli uomini della Guardia costiera, sempre volto a garantire il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e numerosi servizi amministrativi all’utenza del mare.