Barcellona. Poi una notte guardi in alto una scintilla e il cielo prende fuoco. E questo è quello che è accaduto in Catalunya giovedì 7 luglio, una serata indimenticabile in cui un sogno si è fatto realtà. Seppur in versione calcio giovanile, ma ribaltando quanto offerto dalle gesta della Nazionale di Mancini esclusa a sorpresa dai Mondiali del Qatar, ancora una volta il magic team biancorosso con la “Torretta” stampigliata sulle magliette, creato, gestito e coordinato dal Ct Felicino Vaniglia (resp. le reg. le Libertas sez. Calcio Giovanile) ha centrato in pieno l’obiettivo salendo sul gradino più alto dello Spain Trophy 2022 con le categorie U19 (prima affermazione dopo 10 anni di tentativi) e U17 (in questa addirittura primi e secondi).

Sfidando ogni remora (seppur osservando i più rigidi adempimenti previsti dai protocolli sanitari Covid 19), ogni riserva mentale, ogni invito a desistere, come nel suo stile “inimitabile”, la Cantera Tdl Juniores e Cadete (queste le categorie delle tre squadre iscritte alla manifestazione internazionale Komm Mit per il tramite della Sporturismo dell’impeccabile promoter Dott. Daniele Martini) ha ardito, osato, intrapreso, sofferto ed infine ha conquistato perentoriamente due prestigiosi trofei. Ben 16 gare, tutte tirate e combattute, e due finali vinte meritatamente grazie ad un lavoro di staff e di gruppo conclusosi in gloria. Tanta la soddisfazione dei meravigliosi ragazzi componenti le rose canteriane che oltre alle due coppe hanno visto premiare anche Gabriele Piazza come miglior portiere e Gabriele Romano come capocannoniere.

Ecco il bilancio del responsabile area operativa mister Vaniglia: “Siamo estremamente lusingati dal grande successo sportivo ed organizzativo ottenuto che va ben oltre le più rosee previsioni e della composizione dello zoccolo duro 2005/6. La formula del nostro ‘soggiorno turistico’ che comprende escursioni piacevoli come la visita di Barcellona ed in particolare del formidabile ‘Camp Nou Tour’ affascina notevolmente così come la permanenza in Santa Susanna, perla della Costa Brava, affidabile ed accogliente specie per la next generation. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto ed incoraggiato con dedica speciale all’amministrazione comunale e al presidente del Vado Fc Franco Tarabotto che con generosità e signorilità ci ha messo a disposizione le strutture che con tanto amore è riuscito a regalare alla comunità vadese e all’intero movimento sportivo. Un grazie di cuore al nostro Delegato Provinciale del Coni nonché presidente regionale della Libertas (ente a cui siamo convintamente affiliati) cav. Roberto Pizzorno. Dedichiamo questa stupenda affermazione all’indimenticato Marco Parascosso, nostro compagno di ventura, amico leale, bomber coraggioso, eroe generoso. Continuerà a vivere nei nostri cuori, per sempre!. Appuntamento al 2023, dal 2 all’8 luglio, forti del motto che ci illuminerà la strada una y otra vez: ‘Vamos alla battaglia!'”.