La Cantera Torre de Leon in Spagna per salire sul tetto del mondo

Savona. Tempo d’estate, tempo di vacanze, tempo di emozioni. Come da tradizione il pluridecorato e blasonato sodalizio biancorosso che sfoggia l’Estrella Dorada (il massimo riconoscimento sportivo della Federazione Catalana) si appresta ad approdare in Costa Brava (Catalunya) dove all’interno di un progetto turistico di massima qualità parteciperà dal 3 al 9 luglio allo Spain Trophy con ben tre squadre magic team: una U19 e due U17 (2005 e 2006).

Completata la fase preparatoria allo stadio Chittolina i 41 giovani talenti savonesi, con gli auspici del Coni, della Libertas e dell’amministrazione comunale, tenteranno per l’ennesima volta di imporsi a livello calcistico internazionale. Raggiante e fiducioso il responsabile tecnico ed organizzativo Felicino Vaniglia che, come nel suo spirito, darà battaglia per portare i colori biancorossi ancora una volta sul podio a dimostrazione dell’eccellenza dell’intero movimento provinciale. Tante le novità e le sorprese messe a punto per soddisfare le sempre nuove esigenze della next generation. “Forza inarrestabile, mitica e magica Cantera: la Savona che ama i suoi figli è con te! ‘In mare irato, in sùbita procella, invoco Te, nostra benigna Stella'” è il messaggio di augurio del team biancorosso.