La Cairese pesca dal Finale: forte interesse per Galli e Fabbri

Cairo Montenotte. Mentre all’interno del club finalese si riflette sulla figura del nuovo allenatore, continuano i movimenti di mercato per i giocatori della rosa che più si sono distinti durante la stagione scorsa.

Dopo Carlo Porta, divenuto il numero 1 del Savona, sono fortemente destinati a salutare anche Alex Fabbri e Daniele Galli, ancora compagni di squadra ma con una maglia gialloblu addosso, quella della Cairese.

La società valbormidese si è mossa per tempo e ha imbastito una trattativa che ora si trova in fase di chiusura: mancano solo le firme, sarà questione di giorni, per portare a Diego Alessi due giocatori ai quali non ha mai nascosto il gradimento.

Il dinamismo e la generosità di Galli in mediana, unita alla qualità e rapidità di Fabbri, potranno riempire i tasselli mancanti per formare la rosa ideale per la stagione 2022/2023.