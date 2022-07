“Jova Party”, minoranza di Albenga: “Grazie al sindaco di Villanova. Tomatis prende meriti che non ha”

Villanova-Albenga. “Il via libera al Jova Beach Party è realtà e il merito di questo risultato è del sindaco di Villanova D’Albenga Pietro Balestra. Il comprensorio ingauno lo ringrazia perché è riuscito a mettere le basi per un evento così importante dopo le figuracce su scala provinciale portate a casa dall’amministrazione albenganese guidata da Riccardo Tomatis”.

Ad affermarlo sono i capigruppo della minoranza di Albenga Gero Calleri, Cristina Porro, Diego Distilo ed Eraldo Ciangherotti a seguito del via libera della prefettura alla manifestazione in programma domenica prossima all’ippodromo di Villanova d’Albenga.

Il parere positivo è arrivato nella giornata di ieri a seguito di una riunione in prefettura: “È una bella notizia – spiegano Calleri, Porro, Distilo e Ciangherotti -, ma fa sorridere vedere il sindaco di Albenga sgomitare su tutti i giornali per cercare di mettere a tutti i costi il cappello sopra ad un risultato ottenuto soltanto grazie all’esperienza e alla capacità amministrativa del sindaco Balestra. Domenica prossima il comprensorio ingauno sarà protagonista di un evento molto importante. Il merito è soprattutto di chi ha parlato poco e lavorato molto (Balestra) e non di certo di chi ha pensato esclusivamente ad apparire su tutti i media per prendersi dei meriti che non gli appartengono (Tomatis)”.

“Questo risultato – proseguono Calleri, Porro, Distilo e Ciangherotti – è anche il frutto della nostra idea di coinvolgere il territorio limitrofo e le sue strutture (aeroporto o ippodromo) per cercare di rimediare ai danni fatti da questa giunta. Il non-concerto di Max Gazzè ad Albenga (annullato il giorno prima) è soltanto l’ultimo esempio dell’incapacità amministrativa espressa da questa maggioranza”.

Calleri, Porro, Distilo e Ciangherotti, infine, tornano sul Jova Beach Party: “Il sindaco di Albenga è alla disperata ricerca di consensi facili – conclude -, ma la verità è che l’amministrazione ingauna contribuirà all’evento soltanto mettendo a disposizione dell’organizzazione qualche agente della municipale per i servizi di ordine e sicurezza. Niente male per Riccardo Tomatis, che vuole quasi farci credere di essere anche il sindaco di Villanova D’Albenga. Ma per fortuna dei cittadini di Villanova il primo cittadino è Pietro Balestra. E i risultati, a differenza di Albenga, si vedono e, domenica, si sentiranno anche”.