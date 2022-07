Jova Party, Lippi (Ippodromo): “Un successo e non ci fermiamo. Ora sogniamo Ultimo, Blanco o Zucchero”

Villanova d’Albenga. Che il “Jova Beach Party” sia stato un successo acclarato è ormai cosa nota, come si evince dalle parole dei protagonisti e degli organizzatori. Ma non ha solo portato nel comprensorio ingauno oltre 20mila persone, con un importante ritorno economico e di immagine.

L’ottima riuscita dell’evento ha sancito anche il ruolo principe dell’Ippodromo dei Fiori di Villanova che, “svestito” per l’occasione dei suoi abiti tradizionali, si è rivelato location ideale, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, per ospitare grandi eventi.

E non è finita certo qui. Il “Jova Beach Party” è stato un grimaldello, una sorta di test decisivo, e ora la società che gestisce l’impianto ha già iniziato a pensare al futuro con “l’intenzione di regalare una stagione estiva (la prossima), ricca di concerti”.

Raggiante per l’ottima riuscita della festa di ieri, tra gli altri, il vicepresidente dell’Ippodromo Simone Lippi che ha già svelato anche i piani futuri. Inutile dire che si pensa davvero in grande.

“Il ‘Jova Beach Party’ si è ufficialmente concluso e lo ha fatto con un successo clamoroso. Noi siamo già al lavoro per il prossimo anno per costruire un’estate di spettacolo puro. Il sogno? Ospitare un concerto di Blanco, Ultimo o Zucchero l’anno prossimo”, – ha affermato Lippi.

TRA SICUREZZA, AFFLUSSI E DEFLUSSI DEL PUBBLICO E RINGRAZIAMENTI

Quindi, un’analisi più approfondita su quanto avvenuto ieri seguita da “doverosi ringraziamenti”: “La società Ippodromo dei Fiori ambiva già da tempo all’obiettivo di realizzare un concerto importante e il fatto di aver avuto questa opportunità ci rende orgogliosi. È stato davvero grande successo da parte di tutti e sotto tutti i punti di vista. Oltre 20mila persone in pista eppure tutto si è svolto in tranquillità e sono stati gestiti ottimamente afflussi e deflussi: basti pensare che, dopo solo 15 minuti dalla fine del concerto, la pista dell’Ippodromo risultava già vuota. Un segno di grande organizzazione”, ha proseguito Lippi.

“In primis ringraziamo i sindaci di Villanova e Albenga, Pietro Balestra eRiccardo Tomatis, per l’impegno che hanno profuso in questi mesi per realizzare in maniera perfetta questo storico appuntamento. Ma un grande grazie va anche forze dell’ordine, ai vigili e ai soccorritori, alla commissione di vigilanza provinciale, al prefetto di Savona ed al questore. Li ringraziamo tutti perché dal punto di vista della sicurezza tutto si è svolto in modo perfetto”, ha aggiunto ancora.

“I GRANDI EVENTI ALL’IPPODROMO SONO POSSIBILI E SICURI: LA LIGURIA PUò CONTARE SU DI NOI”

E anche Lippi ha confermato l’importante ritorno per il territorio, in attesa poi delle stime ufficiali: “Questo evento ha fatto bene a tutta la Liguria e soprattutto a questo territorio. Da anni vengo in Liguria, l’ho fatto per lungo tempo anche in veste di turista e mai mi era capitato, come in questo weekend, di trovare tutti gli alberghi sold out”.

Un punto sul presente, ma con lo sguardo già rivolto ad un futuro che appare tutto fuorché lontano o utopistico alla luce dell’ottimo risultato: “Abbiamo dimostrato che i concerti e i grandi eventi all’Ippodromo si possono fare e in estrema sicurezza. Avendo la pista come via di fuga è stato anche molto più agevole il compito delle ambulanze e dei soccorritori, a cui rinnovo il mio ‘grazie’ e i complimenti”.

IL FUTURO, TRA SOGNI E REALTà: “SOGNIAMO UN’ESTATE ALL’INSEGNA DEI GRANDI CONCERTI”

“Non nego che alcune società, dopo l’ufficialità della tappa a Villanova di Jovanotti, ci hanno già contattato per allacciare i rapporti per eventi futuri. Jova è stato una sorta di apripista e ora nella nostra testa c’è una convinzione: se abbiamo fatto questo, possiamo farli tutti o quasi. Tra i miei sogni per la prossima estate, ci sono Ultimo, Blanco o Zucchero. Lavoreremo e valuteremo”.

“Credo che la Liguria abbia bisogno di rinnovarsi costantemente e che a mio avviso possa farlo proprio attraverso eventi come questo. Il Jova Beach Party è stato anche una sorta di messaggio dall’Ippodromo: abbiamo iniziato un percorso, ora abbiamo la convinzione di poterlo e saperlo farlo. Con l’aiuto dei Comuni limitrofi e della Regione, quello che è sembrato straordinario può davvero diventare ordinario anche qui da noi”, ha concluso Lippi.