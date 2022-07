Jova Party, è festa anche per gli alberghi: “Weekend sold out. Ci vorrebbe un Jovanotti tutti gli anni”

Villanova-Albenga. “Jova Beach Party” è pronto ad animare l’Ippodromo dei Fiori di Villanova per l’intera giornata di domani (domenica 17 luglio). Ma è “festa”, utilizzando un gioco di parole, anche per gli alberghi della Riviera, che sono stati letteralmente presi d’assalto dai fans del cantante.

Prenotazioni da tutta Italia per questo weekend di luglio, che hanno di fatto portato al sold out nella maggior parte delle strutture alberghiere e ricettive della Riviera dove è scattato il cosiddetto “effetto di tracimazione”, che ha portato grandi benefici anche nell’entroterra.

In poche parole, il flusso degli spettatori di “Jova Beach Party” (si parla di circa 20mila persone) è stato talmente grande da non poter essere ovviamente circoscritto alle sole Albenga e Vilanova. E così, a cascata, le presenze si sono sparse pian piano nella maggior parte dei Comuni della costa e dell’entroterra.

“C’è davvero tanta gente in Riviera e non può che essere una soddisfazione. Per ‘effetto di tracimazione’ anche le strutture dell’entroterra hanno fatto registrare numeri importanti, – ha spiegato il direttore di Upa (Unione Provinciale Albergatori) Carlo Scrivano. – Di norma, in piena estate come oggi, i numeri delle presenze sono sempre significativi, ma nello specifico di questo fine settimana il cosiddetto ‘effetto Jovanotti’ si vede eccome”.

Quest’anno, infatti, rispetto alle stagioni precedenti, i dati evidenziano come la permanenza degli ospiti si sia estesa anche alla domenica (prima la formula prevedeva l’arrivo il venerdì e il rientro la domenica), ma mai con i numeri di questo weekend.

“Le prenotazioni estese anche a domenica notte sono molte di più rispetto a quanto viene registrato di norma e si vede nettamente la differenza rispetto al solito, – ha proseguito Scrivano. – Personaggi del calibro di Jovanotti portano con sè un effetto mediatico fortissimo che per noi si traduce, positivamente, in termini di presenze”.

“Ci tengo pertanto a fare i complimenti ai Comuni di Albenga e Villanova che hanno organizzato l’evento all’Ippodromo dei Fiori portando grandi benefici economici anche agli altri Comuni della Riviera. Manifestazioni del genere portano valore a tutta la destinazione. Visti i risultati, ci vorrebbero eventi come quello di Jovanotti tutti gli anni”, ha concluso il direttore di Upa.