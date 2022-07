“Jova Beach Party”, via libera. Tomatis: “Soddisfatti, mai avuto dubbi”. Balestra: “Ma il lavoro non è finito”

Villanova-Albenga. “Il Jova Beach Party s’ha da fare e si farà”. Proprio così perché la riunione in Prefettura incentrata soprattutto sul tema sicurezza, che si è conclusa una manciata di minuti fa, si è conclusa con esito positivo.

Domenica 17 luglio, quindi, l’Ippodromo dei Fiori di Villanova, sede prescelta, ospiterà il grande evento. Ed è notizia di questi giorni il via vai incessante di mezzi da e per l’impianto, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza e di allestimento dei palchi.

Alla riunione odierna, con la regia della Prefettura, erano presenti tra gli altri: i sindaci di Villanova e Albenga, rispettivamente Pietro Balestra e Riccardo Tomatis, i vigili del fuoco, i carabinieri, l’Asl e una delegazione management di Jovanotti.

“Siamo molto soddisfatti, – è il commento di Riccardo Tomatis. – La realizzazione della manifestazione non è mai stata in dubbio e oggi abbiamo aggiunto un nuovo, importante tassello. Eventi come il ‘Jova Beach Party’ hanno una ricaduta positiva su un intero territorio. Questo risultato è frutto di un lavoro sinergico e della volontà della Trident, che ha deciso di ripetere questa tappa dopo l’annullamento di 3 anni fa. E qui il format sarà diverso dalle altre località”.

“Posso dire che tutti gli attori coinvolti, sin dal primo momento, hanno compreso l’importanza di una manifestazione di questo tipo, lavorando senza sosta per superare ostacoli fisiologici, che si presentano sempre in casi come questo. Per noi, dopo la delusione per gli appassionati di 3 anni fa, era davvero importante dare la possibilità al nostro territorio di poter assistere ad un evento di tale importanza”, ha concluso.

Dello stesso avviso, seppur ancora piuttosto prudente, Pietro Balestra: “C’è soddisfazione, sì, ma il lavoro non è finito qui. Si tratta di un passaggio importante, ma a mio avviso non si può ancora definire decisivo. C’è ancora da lavorare molto, ma voglio tranquillizzare tutti: è una cosa normale quando parliamo di eventi di grande portata. Con il ‘Take Off’ all’aeroporto tutto aveva funzionato bene e questo è certamente di buon auspicio. Vogliamo che sia davvero una grande festa per tutti, anche per coloro che non andranno all’evento e per i quali cercheremo di ridurre al minimo possibili disagi. Puntiamo a far sì che il ‘Jova Beach Party’ sia un’alba sulla Riviera, la prima di una lunga serie”.

All’interno dell’Ippodromo, per l’occasione, sarà allestito un vero e proprio ospedale da campo e saranno presenti 20 operatori con defibrillatore.

È già stato annunciato il piano parcheggi, con oltre 6.500 posti a disposizione per auto e moto, dopo il passaggio in Prefettura, nei prossimi giorni sarà svelato anche il tanto atteso piano viabilità, con tanto di elenco di eventuali strade chiuse (dovrebbero comunque essere in ‘porzioni’ e numero piuttosto ridotte) e del percorso dedicato alle navette.

Altro passaggio chiave sarà quello relativo a flussi e deflussi del pubblico (ricordiamo che nelle speranze degli organizzatori si punta almeno a 20mila presenti): per riuscirci al meglio probabilmente verranno impiegati oltre un centinaio di volontari.

I prossimi passi sono rappresentati da due nuovi incontri: il primo si svolgerà domani (13 luglio) e sarà incentrato proprio sul tema viabilità, il secondo, invece, andrà in scena dopodomani (14 luglio) e si tratterà di una sorta di ultimo briefing generale sulla sicurezza. Infine, la mattina del concerto, una commissione ad hoc, come sempre accadi in eventi di questa portata, farà un ultimo sopralluogo nell’area dell’evento.

PARCHEGGI PER AUTO E MOTO

Le aree principali, nonché le più vicine all’Ippodromo dei Fiori, saranno 2: una presso l’aeroporto di Villanova, mentre l’altra nel vicino parcheggio di Piaggio. Gli altri stalli a disposizione degli spettatori del “Jova Beach Party” saranno: il tetto del centro commerciale IperCoop, il parcheggio davanti al Self (compresa la porzione di sterrato), il parcheggio del Mercatò di Cisano sul Neva e il parcheggio del casello autostradale.

Per le moto, invece, sono stati previsti circa 1.500 parcheggi nella cosiddetta area industriale di Villanova. Inoltre, in via preventiva, in attesa di conoscere il numero definitivo dei partecipanti, sono state individuate anche altre aree tenute per il momento in stand-by, ma “sbloccabili” e utilizzabili in caso di necessità.

Proprio per questo motivo, come era già stato fatto presente dal manager di Jovanotti Maurizio Salvadori nei giorni scorsi, il consiglio degli organizzatori resta sempre lo stesso: “I posti auto e moto andranno ad esaurimento e vanno prenotati attraverso l’apposita app di ‘Jova Beach Party’ dedicata all’evento”.

Ma non ci sono solo auto, moto e bus. Sull’app, infatti, non manca anche un invito, con relative indicazioni, per raggiungere l’evento in bicicletta “riducendo l’impatto sull’ambiente con un mezzo sostenibile e che non emette CO2”.

SERVIZIO NAVETTE E PARTNERSHIP CON TPL LINEA

Ovviamente, coloro che usufruiranno dei parcheggi più distanti potranno contare su un servizio di navette ad hoc. TPL Linea sarà protagonista di una importante partnership con la pianificazione di un servizio di trasporto dedicato proprio a domenica 17 luglio. L’azienda savonese metterà a disposizione 20 autobus per un costante collegamento verso l’Ippodromo dei Fiori, che ospiterà l’atteso concerto.

Orari esatti, fermate, forme e modalità del servizio navetta stanno per essere definite (anche attraverso mirante analisi di movimentazione delle precedenti esibizioni), dando la possibilità al pubblico di raggiungere in maniera diretta e agevole l’area dell’evento musicale, grazie al parco mezzi messo a disposizione da TPL Linea.

PRIME INDICAZIONI SULL’EVENTO

Per quanto riguarda le prime indicazioni sull’evento, va specificato che all’interno dell’area, fatta eccezione per il merchandising, per il food&beverage dovranno essere utilizzati i cosiddetti token, acquistabili sia all’interno che all’esterno del villaggio. Il consiglio è di “acquistarli alle casse esterne, poste prima degli ingressi, per evitare lunghe code all’interno”.

Non sarà disponibile un servizio guardaroba e all’ingresso sarà presente personale autorizzato che eseguirà controlli: le regola applicate sono simili a quelle degli aeroporti (sull’app è presente l’elenco completo di oggetti e materiali vietati).

Entrando nello specifico, all’interno del “Jova Beach Party” non sarà possibile introdurre powerbank, ma ci sarà comunque la possibilità di ricaricare il proprio smartphone gratuitamente presso lo stand e le colonnine di ricarica A2A.

Per quanto riguarda, infine, l’allestimento dell’area dedicata a “Jova Beach Party” non ci sono ancora certezze, se non la presenza di 3 palchi: Jovanotti sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte che dovrebbe avvenire intorno alle 13,30.