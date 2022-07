“Jova Beach Party”, Toti: “Evento che rende la Liguria ancora più attrattiva. Benvenuto Lorenzo”

Villanova -Albenga. Sale l’attesa per il ‘Jova Beach Party’ il concerto-evento che Lorenzo Jovanotti terrà domenica 17 luglio a partire dalle 14.30 all’ippodromo di Villanova d’Albenga.

“Regione Liguria dà il benvenuto a Lorenzo Jovanotti e a tutto il suo team per un evento che, dopo il rinvio nel 2019, ha visto il nostro grande impegno e collaborazione per la sua realizzazione. Vogliamo ringraziare Lorenzo e tutto il suo staff, assieme a tutti coloro che stanno lavorando per questo appuntamento che mette ancora di più la Liguria al centro della scena – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il ‘Jova Beach Party è l’ulteriore segnale non solo di ripartenza, ma di quanto la Liguria sia capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di persona, sia liguri sia turisti. Gli eventi come questi rendono la nostra terra ancora più attrattiva, e confermano come la Liguria sia anche terra del divertimento, perfetta per i giovani: gli splendidi paesaggi e il mare, anche il più bello d’Italia come il nostro, non bastano più. I turisti continuano a sceglierci, i numeri lo confermano, anche per la ricchezza delle proposte: il Jova beach party è senza dubbio una di queste, come le Notti bianche”.

“Ringraziamo Jovanotti e il suo staff: abbiamo collaborato con loro e con le amministrazioni locali per la buona riuscita dell’evento – aggiunge l’assessore a Cultura e Spettacolo Ilaria Cavo – Siamo di fronte ad un grande artista che ha già dimostrato collaborazione e generosità nel parlare ai ragazzi nell’ambito di un appuntamento di Orientamenti rimarcando tra l’altro l’importanza della nostra regione nella storia della canzone d’autore. La sintesi di quell’evento è tutt’ora visibile sul sito in attesa del grande spettacolo di domenica”.

“Dopo l’annullamento di due anni fa ce l’abbiamo messa tutta per tornare – dichiara Maurizio Salvadori amministratore delegato di Trident Music, società produttrice del tour – Villanova è un’eccezione nella programmazione del tour. Abbiamo trovato una grande collaborazione da parte di Regione e delle altre istituzioni locali e Jovanotti è stato il primo che ha spinto per fare questa tappa. Sono sicuro che sarà un successo”.