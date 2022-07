Albenga. Silvia e Sara si uniscono nell’amore al Jova Beach Party, di fronte a quasi 20mila persone, ed è Jovanotti in persona a “celebrare” il loro matrimonio.

Non soltanto musica e divertimento quindi all’Ippodromo di Albenga, ma anche una celebrazione simbolica a sostegno dei diritti delle coppie omosessuali.

Conosciutesi sui parquet dei palazzetti di pallavolo (una era allenatrice dell’altra), le due stanno insieme da 16 anni: “Un rapporto all’inizio vissuto all’oscuro, come sempre accade nelle comunità che non sono ancora pronte per l’amore puro” ha raccontato la coppia con la voce rotta dall’emozione.

Il sogno di Silvia e Sara era quello “essere libere e sé stesse”, un proposito che il 4 agosto diventerà realtà firmando il registro in Comune a Genova.