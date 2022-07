“Jova Beach Party”, sale l’attesa per il via libera: sicurezza e viabilità all’esame decisivo in Prefettura

Villanova-Albenga. Viabilità e sicurezza, sicuramente i temi più spinosi, ma, come si suol dire, “chi più ne ha più ne metta”. Sarà infatti una riunione fiume, potremmo definirlo l’esame decisivo, quella che si svolgerà domani (12 luglio) in Prefettura a Savona. Sul tavolo, ovviamente, il “Jova Beach Party”.

Manca ormai meno di una settimana al grande evento, in programma all’Ippodromo dei Fiori di Villanova domenica 17 luglio. Mentre da una parte le fonti ufficiali (Comuni e management di Jova) continuano a coltivare la speranza, forti della convinzione che la manifestazione si svolgerà, la parola decisiva spetterà proprio alla Prefettura.

Ci saranno i sindaci di Albenga e Villanova, Riccardo Tomatis e Pietro Balestra, e, stando a quanto riferito, dovrebbe essere presente anche l’agente di Jovanotti e produttore del tour Maurizio Salvadori.

Nel frattempo, come già annunciato, la macchina organizzativa non si è fermata: all’Ippodromo di Villanova i lavori proseguono a ritmo spedito, mentre i Comuni (e relative polizie locali) hanno messo a punto il piano viabilità seppur, in questa fase, ancora preliminare.

PARCHEGGI PER AUTO E MOTO

Piano viabilità che prevede la presenza di circa 6.500 parcheggi per auto e moto. Le aree principali, nonché le più vicine all’Ippodromo dei Fiori, saranno 2: una presso l’aeroporto di Villanova, mentre l’altra nel vicino parcheggio di Piaggio. Gli altri stalli a disposizione degli spettatori del “Jova Beach Party” saranno: il tetto del centro commerciale IperCoop, il parcheggio davanti al Self (compresa la porzione di sterrato), il parcheggio del Mercatò di Cisano sul Neva e il parcheggio del casello autostradale.

Per le moto, invece, sono stati previsti circa 1.500 parcheggi nella cosiddetta area industriale di Villanova. Inoltre, in via preventiva, in attesa di conoscere il numero definitivo dei partecipanti, sono state individuate anche altre aree tenute per il momento in stand-by, ma “sbloccabili” e utilizzabili in caso di necessità.

Proprio per questo motivo, come era già stato fatto presente dal manager di Jovanotti Maurizio Salvadori nei giorni scorsi, il consiglio degli organizzatori resta sempre lo stesso: “I posti auto e moto andranno ad esaurimento e vanno prenotati attraverso l’apposita app di ‘Jova Beach Party’ dedicata all’evento”.

Ma non ci sono solo auto, moto e bus. Sull’app, infatti, non manca anche un invito, con relative indicazioni, per raggiungere l’evento in bicicletta “riducendo l’impatto sull’ambiente con un mezzo sostenibile e che non emette CO2”.

SERVIZIO NAVETTE E PARTNERSHIP CON TPL LINEA

Ovviamente, coloro che usufruiranno dei parcheggi più distanti potranno contare su un servizio di navette ad hoc. TPL Linea sarà protagonista di una importante partnership con la pianificazione di un servizio di trasporto dedicato proprio a domenica 17 luglio. L’azienda savonese metterà a disposizione 20 autobus per un costante collegamento verso l’Ippodromo dei Fiori, che ospiterà l’atteso concerto.

Orari esatti, fermate, forme e modalità del servizio navetta stanno per essere definite (anche attraverso mirante analisi di movimentazione delle precedenti esibizioni), dando la possibilità al pubblico di raggiungere in maniera diretta e agevole l’area dell’evento musicale, grazie al parco mezzi messo a disposizione da TPL Linea.

PRIME INDICAZIONE SULL’EVENTO

Per quanto riguarda le prime indicazioni sull’evento, va specificato che all’interno dell’area, fatta eccezione per il merchandising, per il food&beverage dovranno essere utilizzati i cosiddetti token, acquistabili sia all’interno che all’esterno del villaggio. Il consiglio è di “acquistarli alle casse esterne, poste prima degli ingressi, per evitare lunghe code all’interno”.

Non sarà disponibile un servizio guardaroba e all’ingresso sarà presente personale autorizzato che eseguirà controlli: le regola applicate sono simili a quelle degli aeroporti (sull’app è presente l’elenco completo di oggetti e materiali vietati).

Entrando nello specifico, all’interno del “Jova Beach Party” non sarà possibile introdurre powerbank, ma ci sarà comunque la possibilità di ricaricare il proprio smartphone gratuitamente presso lo stand e le colonnine di ricarica A2A.

Per quanto riguarda, infine, l’allestimento dell’area dedicata a “Jova Beach Party” non ci sono ancora certezze, se non la presenza di 3 palchi: Jovanotti sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte che dovrebbe avvenire intorno alle 13,30.