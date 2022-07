Jova Beach Party, Lorenza Giudice (Confcommercio): “Impulso alle priorità del nostro territorio”

Albenga. “Siamo tutti felici che il nostro territorio ospiti un evento importante come il ‘Jova Party’ soprattutto perché dopo tanta incuria i cittadini hanno potuto godere di aiuole pulite, frasche tagliate nei punti di maggior pericolosità, stop e strisce colorate di fino, bianche come la neve. Finalmente i cittadini hanno visto come si può intervenire sul territorio per renderlo accogliente e meno pericoloso”.

Così Lorenza Giudice (Confcommercio Albenga) sull’atteso evento musicale in programma oggi all’Ippodromo dei Fiori.

“Più parcheggi, più navette, le stesse che servirebbero all’entroterra per trasportare gli anziani verso i servizi lontani” prosegue.

“Grazie Jova per aver risvegliato i ‘paesi’, ‘gli animi’, la ‘tracimazione’ degli ospiti verso l’entroterra. Questo consentirà di comprendere meglio le priorità quotidiane, oggi siamo tutti più felici. Ove regnava l’assoluta cecità improvvisamene si potrà vedere la luce”.