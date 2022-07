Villanova-Albenga. Sembra un formicaio, brulicante di operai, ma è, almeno per ora, “solo” l’Ippodromo dei Fiori di Villanova. La trasformazione, però, è in atto e porterà la struttura a diventare per un giorno la “Città del Jova” e dei suoi fans, pronti per il tanto attesto “Jova Beach Party”.

Superati gli ostacoli più grossi, ora si lavora su due fronti: da una parte quello che potremmo definire più burocratico, per mettere a punto gli ultimi dettagli, mentre il cantiere è letteralmente in fermento.

Sono svariate decine i mezzi tra camion, ruspe ed escavatori che stanno operando proprie in queste ore all’interno della struttura, con diverse centinaia di operai che lavorano a terra e “in quota”: proprio così perché il palco per l’evento può contare su una struttura con torri alte circa 18 metri.

A dispetto di altre tappe, che dispongono di location più ampie, a Villanova non ci saranno 3 palchi, ma solo uno. Ed alle sue spalle sarà allestita una zona destinata ad ospitare alcuni parcheggi oltre alle aree dedicate a food&beverage e merchandising.

Jova Beach Party, lavori in corso: palco con struttura alta 18 metri

Lo “scheletro” è già stato montato e, complice l’altezza, è visibile anche a grande distanza. Inoltre, sono già stati aperti (altri lo saranno nel giro di breve tempo) alcuni varchi (uno verso la strada che conduce a Ligo, l’altro verso quella dell’aeroporto), necessari per soddisfare le esigenze in termini di sicurezza. Dovranno permettere il deflusso del pubblico e non si tratta di un lavoro semplice, dovendo traslocare diverse barriere new jersey in cemento.

All’interno dell’Ippodromo, poi, sono stati eseguiti lavori proprio in corrispondenza dei varchi e delle uscite già esistenti, su ambo i lati, per coprire il fossato che separa la pista di trotto da quella di galoppo: in caso di necessità avrebbe ovviamente rappresentato un ostacolo ed un pericolo. Il fossato è stato dunque riempito, ma senza rinunciare alla sua fondamentale funzione di scolo delle acque: è stato inserito un tubo all’interno, poi ricoperto e stabilizzato.

Si tratta di interventi importanti che, stando a quanto riferito, non saranno estemporanei, ma duraturi: l’Ippodromo, dunque, “cambia look” e, forte dell’esperienza maturata con il “Jova Beach Party” di quest’anno, potrebbe anche candidarsi ad ospitare altri eventi di caratura simile in futuro.

Per quanto riguarda il cronoprogramma in vista dell’evento, sono previsti due nuovi incontri: il primo oggi (13 luglio), incentrato sul tema viabilità, il secondo, in scena domani (14 luglio), sarà una sorta di ultimo briefing generale sulla sicurezza. Infine, la mattina del concerto, una commissione ad hoc, come sempre accade in eventi di questo genere, eseguirà un ultimo sopralluogo nell’area dell’evento.

Ricordiamo, inoltre, che per l’occasione all’interno dell’Ippodromo sarà allestito un vero e proprio ospedale da campo e saranno presenti 20 operatori con defibrillatore. Oltre un centinaio di volontari, invece, si occuperanno di gestire flussi e deflussi del pubblico che, nelle previsioni degli organizzatori, dovrebbe essere composto da circa 20mila persone.

PARCHEGGI AUTO-MOTO

Le aree principali, nonché le più vicine all’Ippodromo dei Fiori, saranno 2: una presso l’aeroporto di Villanova, mentre l’altra nel vicino parcheggio di Piaggio. Gli altri stalli a disposizione degli spettatori del “Jova Beach Party” saranno: il tetto del centro commerciale IperCoop, il parcheggio davanti al Self (compresa la porzione di sterrato), il parcheggio del Mercatò di Cisano sul Neva e il parcheggio del casello autostradale.

Per le moto, invece, sono stati previsti circa 1.500 parcheggi nella cosiddetta area industriale di Villanova. Inoltre, in via preventiva, in attesa di conoscere il numero definitivo dei partecipanti, sono state individuate anche altre aree tenute per il momento in stand-by, ma “sbloccabili” e utilizzabili in caso di necessità.

Proprio per questo motivo, come era già stato fatto presente dal manager di Jovanotti Maurizio Salvadori nei giorni scorsi, il consiglio degli organizzatori resta sempre lo stesso: “I posti auto e moto andranno ad esaurimento e vanno prenotati attraverso l’apposita app di ‘Jova Beach Party’ dedicata all’evento”.

Ma non ci sono solo auto, moto e bus. Sull’app, infatti, non manca anche un invito, con relative indicazioni, per raggiungere l’evento in bicicletta “riducendo l’impatto sull’ambiente con un mezzo sostenibile e che non emette CO2”.

NAVETTE E PARTNERSHIP CON TPL LINEA

Ovviamente, coloro che usufruiranno dei parcheggi più distanti potranno contare su un servizio di navette ad hoc. TPL Linea sarà protagonista di una importante partnership con la pianificazione di un servizio di trasporto dedicato proprio a domenica 17 luglio. L’azienda savonese metterà a disposizione 20 autobus per un costante collegamento verso l’Ippodromo dei Fiori, che ospiterà l’atteso concerto.

Orari esatti, fermate, forme e modalità del servizio navetta stanno per essere definite (anche attraverso mirante analisi di movimentazione delle precedenti esibizioni), dando la possibilità al pubblico di raggiungere in maniera diretta e agevole l’area dell’evento musicale, grazie al parco mezzi messo a disposizione da TPL Linea.

INDICAZIONI SULL’EVENTO

Per quanto riguarda le indicazioni sull’evento, all’interno dell’area, fatta eccezione per il merchandising, per il food&beverage dovranno essere utilizzati i cosiddetti token, acquistabili sia all’interno che all’esterno del villaggio. Il consiglio è di “acquistarli alle casse esterne, poste prima degli ingressi, per evitare lunghe code all’interno”.

Non sarà disponibile un servizio guardaroba e all’ingresso sarà presente personale autorizzato che eseguirà controlli: le regola applicate sono simili a quelle degli aeroporti (sull’app è presente l’elenco completo di oggetti e materiali vietati).

Entrando nello specifico, all’interno del “Jova Beach Party” non sarà possibile introdurre powerbank, ma ci sarà comunque la possibilità di ricaricare il proprio smartphone gratuitamente presso lo stand e le colonnine di ricarica A2A.