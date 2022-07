Jova Beach Party, i sindaci di Albenga e Villanova: “Orgoglio ed emozione, un successo per tutto il territorio”

Villanova-Albenga. Finito il “Jova Beach Party”, il sole è tramontato sull’Ippodromo dei Fiori di Villanova, per risorgere nuovamente questa mattina sul comprensorio ingauno, ma carico e denso di emozioni.

Emozioni provate dai 20mila presenti che, festanti e con telefoni alla mano, hanno ballato per ore senza sosta, incuranti del caldo. E tra loro c’erano anche i sindaci di Albenga e Villanova, Riccardo Tomatis e Pietro Balestra, veri autori di quello che è stato un evento storico per il territorio ingauno e la Liguria.

Questa mattina, dopo le parole di ringraziamento di Jovanotti attraverso Instagram, è il turno dei primi cittadini: per il bilancio definitivo, tra numeri e cifre, è ancora presto, ma le emozioni, quelle vere, emergono sempre nell’immediato.

“È andata benissimo, è stato davvero un successo enorme, da tutti i punti di vista, – ha esordito con orgoglio il sindaco di Albenga Tomatis, che ha spinto sin dal primo giorno convinto della buona riuscita dell’intera operazione. – Jovanotti non si è risparmiato, non si sono verificati incidenti e anche la viabilità, al di là di qualche fisiologico momento difficile, ha retto molto bene, come confermato anche dalle polizie locali”.

“Che dire? Sono contentissimo, è stato uno spettacolo enorme. A memoria non ricordo eventi del genere in Liguria, con oltre 20mila spettatori. Nella nostra Regione eventi come questo sono sempre stati considerati straordinari, ma ora, forti di questa esperienza, spero diventino finalmente ordinari. Ci vuole rinnovamento continuo per essere sempre più attrattivi. Jova Beach Party è stato davvero un successo, sia dal punto di vista del ritorno immediato sia per l’immagine che ha dato della nostra meravigliosa Liguria”, ha proseguito.

E già nell’immediato, infatti, le ricadute positive appaiono evidenti, in primis per gli alberghi (in tantissimi hanno fatto registrare il sold out), ma non solo.

“Ringrazio ancora la Trident e il management di Jovanotti che, risolta la questione Covid, mi hanno contattato subito per organizzare la data, a dimostrazione della ferrea volontà comune di regalare al territorio questo spettacolo. Per giorni e giorni un’intera industria, ovvero lo staff che gravita attorno a Jova e al tour, si è trasferita nel comprensorio ingauno, creando un indotto impressionante. L’evento ha anche dato lavoro a tanti tecnici e professionisti locali. Davvero un orgoglio. Ed infine, non posso che complimentarmi con le Forze dell’Ordine, i soccorritori e i volontari: ci hanno messo il cuore e senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”, ha concluso Tomatis.

Comprensibilmente emozionato anche il “padrone di casa”, il sindaco di Villanova Belestra: “È stato bellissimo vedere tutti questi ragazzi stare bene insieme e divertirsi. Abbiamo fatto una cosa bella per i giovani e per il territorio. È stata una soddisfazione grande, un segnale positivo in questo momento difficile e complicato. Gli spettatori sono stati composti ed educati e abbiamo registrato davvero pochissimi, ma fisiologici, problemi, subito risolti. Quando ho visto le code enormi agli ingressi un po’ di ansia è salita, ma poi è andato tutto benissimo. Siamo davvero soddisfatti”.

Ma guai, almeno per ora, a chiedere il bis,per il quale però le porte restano aperte: “L’esperienza, – ha concluso Balestra, – è stata davvero fantastica. Ora ci meritiamo tutti un po’ di riposo. Con calma, ci siederemo e stileremo i bilanci. Ripetere un evento del genere in futuro? Vedremo”.