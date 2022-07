Jova Beach Party, ecco la mappa dell’evento e gli artisti presenti a Villanova: attesa per il super ospite

Villanova-Albenga. Ora tutti i tasselli (o quasi) ci sono. A 24h circa dall’inizio di “Jova Beach Party”, sull’app ufficiale dell’evento sono state finalmente pubblicate sia la mappa completa della tappa ingauna, sia l’elenco con i primi artisti che animeranno la giornata.

L’apertura dei cancelli è prevista indicativamente tra le 13,30 e le 14 e per l’occasione, come si evince dalla “mappa”, l’Ippodromo dei Fiori di Villanova, sede della manifestazione, ha cambiato totalmente look trasformandosi idealmente in una piccola città.

Ai lati del grande palco, la cui struttura è alta oltre 18 metri, e che appare come una sorta di enorme veliero pronto a salpare, sono presenti giochi e divertimento offerti dai vari sponsor, ma anche svariate postazioni dedicata a food&beverage e al merchandising.

Ricordiamo, inoltre, che per l’occasione all’interno dell’Ippodromo sarà allestito un vero e proprio ospedale da campo e saranno presenti 20 operatori con defibrillatore. Oltre un centinaio di volontari, invece, si occuperanno di gestire flussi e deflussi del pubblico che, nelle previsioni degli organizzatori, dovrebbe essere composto da circa 20mila persone.

Per quanto riguarda gli artisti presenti, al momento, come si evince dall’app, sono confermati: Acido Pantera, Ackeejuice Rockers, Afrotonix, Coma-Cose, Eliades Ochoa, Filo Q, Frankie Hi-Nrg-MC, La Pegatina e Son Rompe Pera. Ma ovviamente l’attesa è grande per scoprire il nome del, o più probabilmente dei super ospiti a sorpresa.

Artisti che, in coppia con Jova, animeranno tutta la giornata fino alle 20,30 circa, quando inizierà il concerto vero e proprio di Jovanotti, la cui conclusione è prevista poi intorno alle 23,30.

Mentre appare quasi certa, come nelle tappe precedenti di Jova Beach Party, la presenza di Gianni Morandi, mistero fitto sulla seconda sorpresa annunciata dal manager di Jova Maurizio Salvadori (in pole position, ci sarebbe Gianna Nannini). Ma per sciogliere definitivamente le riserve sarà necessario aspettare fino a domani.

Sempre domattina (17 luglio), si svolgerà l’ultimo sopralluogo della commissione di vigilanza, alla presenza dei Comuni di Albenga e Villanova, che, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, darà finalmente il via libera definitivo, in attesa dell’arrivo dei circa 20mila spettatori attesi.

PARCHEGGI AUTO-MOTO

Le aree principali, nonché le più vicine all’Ippodromo dei Fiori, saranno 2: una presso l’aeroporto di Villanova, mentre l’altra nel vicino parcheggio di Piaggio. Gli altri stalli a disposizione degli spettatori del “Jova Beach Party” saranno: il tetto del centro commerciale IperCoop, il parcheggio davanti al Self (compresa la porzione di sterrato), il parcheggio del Mercatò di Cisano sul Neva e il parcheggio del casello autostradale.

Nel Comune di Villanova sono previsti 2500 stalli posizionati all’interno del sedime aeroportuale più altri 400 nelle aree della Piaggio Aerospace. Nel comune di Albenga sono previsti 1500 parcheggi distribuiti in particolare tra Regione Cavallo, ospedale, tetto Ipercoop, Self, Parcheggio Autostrada e Mercatò. Sono previsti 1550 parcheggi moto al di fuori della città di Villanova per circa 1550 posti e 1000 posti per le biciclette nelle aree accanto al cimitero di Villanova.

Per le moto, invece, sono stati previsti circa 1.500 parcheggi nella cosiddetta area industriale di Villanova. Inoltre, in via preventiva, in attesa di conoscere il numero definitivo dei partecipanti, sono state individuate anche altre aree tenute per il momento in stand-by, ma “sbloccabili” e utilizzabili in caso di necessità.

Ma non ci sono solo auto, moto e bus. Sull’app, infatti, non manca anche un invito, con relative indicazioni, per raggiungere l’evento in bicicletta “riducendo l’impatto sull’ambiente con un mezzo sostenibile e che non emette CO2”.

NAVETTE E PARTNERSHIP CON TPL LINEA

Ovviamente, coloro che usufruiranno dei parcheggi più distanti potranno contare su un servizio di navette ad hoc. TPL Linea sarà protagonista di una importante partnership con la pianificazione di un servizio di trasporto dedicato proprio a domenica 17 luglio. L’azienda savonese metterà a disposizione 20 autobus per un costante collegamento verso l’Ippodromo dei Fiori, che ospiterà l’atteso concerto.

Saranno presenti 20 autobus (16 con capienza 100 persone e 4 con capienza 150 persone) che seguiranno un percorso ad anello che dalle ore 12.00 trasporteranno le persone verso l’area evento. Percorso anello (sia in carico sia a fine concerto): Albenga reg. Cavallo – viale Martiri della Foce – transito presso il casello autostradale – Albenga loc. polo 90 – Aurelia Bis – loc. Coasco – Villanova d’Albenga – Lusignano – Albenga reg. Cavallo. Il tempo di percorrenza stimato, in assenza di traffico: circa 30 minuti. Fermate: Albenga viale Martiri della Foce (nei pressi della rotatoria di reg. Cavallo) – Ipercoop – Self – casello autostradale – Mercatò. Inizio servizio navette ore 12.00 con frequenza ogni 10 minuti (dalle 17.00 ogni 5 minuti)

Come arrivare in treno

Gli utenti si recheranno su via Martiri della Foce in prossimità delle rotatoria di Regione Cavallo dove potranno usufruire dei Bus navetta.

A piedi

Per poter accedere all’area di concerto sarà necessario percorrere un tratto di strada interdetto alla circolazione.

In moto

È previsto un parcheggio fuori dal centro abitato nei pressi della zona industriale. Isi potrà accedere ai parcheggi tramite segnalato sulla SS.453,

In bicicletta

È previsto un parcheggio nei pressi del cimitero. Nella zona nei pressi dell’area evento le persone dovranno trasportare a piedi le biciclette utilizzeranno i percorsi pedonali.

INDICAZIONI SULL’EVENTO

Per quanto riguarda le indicazioni sull’evento, all’interno dell’area, fatta eccezione per il merchandising, per il food&beverage dovranno essere utilizzati i cosiddetti token, acquistabili sia all’interno che all’esterno del villaggio. Il consiglio è di “acquistarli alle casse esterne, poste prima degli ingressi, per evitare lunghe code all’interno”.

Non sarà disponibile un servizio guardaroba e all’ingresso sarà presente personale autorizzato che eseguirà controlli: le regola applicate sono simili a quelle degli aeroporti (sull’app è presente l’elenco completo di oggetti e materiali vietati).

Entrando nello specifico, all’interno del “Jova Beach Party” non sarà possibile introdurre powerbank, ma ci sarà comunque la possibilità di ricaricare il proprio smartphone gratuitamente presso lo stand e le colonnine di ricarica A2A.

DEFLUSSO DI FINE CONCERTO

• Zona di parcheggio situata all’interno dell’Area aeroportuale. A fine concerto i partecipanti con auto all’interno della zona aeroportuale potranno abbandonare immediatamente la zona imboccando la SP 453, sia in direzione Occidentale ovvero seguendo la direttrice Pieve di Teco – Ormea – Torino e Pieve di Teco – Imperia, che in direzione Levante verso il casello autostradale.

• Piazzale Piaggio Aerospace. I partecipanti con auto in tali aree potranno liberare i parcheggi solamente al termine del deflusso pedonale, imboccando la rotatoria dell’aeroporto in direzione svincolo della Aurelia bis (Direzione sud).

• Parcheggio moto su zona industriale. I partecipanti con moto potranno abbandonare la zona immediatamente attraverso il varco di uscita all’intersezione con la S.S. 453.

• Bus granturismo/organizzati. I partecipanti arrivati con Bus turistici si incarrozzerano presso lo svincolo dell’Aurelia bis, a poca distanza dal luogo del concerto.

• Zone di parcheggio situate nel Comune di Albenga – utenti di FS – bus di linea. Tali persone a fine concerto si dirigeranno a piedi nella piastra di interscambio situata sulla SP 6 a nord della rotatoria nei pressi del palazzo del Comune di Villanova ove procederanno vs. destinazione con Bus shuttle;

Si precisa che saranno presenti cancelli di filtraggio per regolare l’accesso alle aree parcheggio riservate per chi è in possesso di biglietto park e per i residenti.

VIABILITÀ NEL COMUNE DI ALBENGA

Nel comune di Albenga non vi saranno chiusure di strade.

VIABILITÀ NEL COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA

Il sindaco Pietro Balestra ha firmato due ordinanze per chiudere alcune strade e con il comandante della Polizia Locale di Villanova d’Albenga Vincenzo Pellitteri ha predisposto una viabilità alternativa che permetta ai residenti di muoversi limitando i disagi.

• Senso unico direzione Ortovero – Villanova d’Albenga di via Tenaighe, dalle ore 12:00 del 17.07.2022, alle ore 21:30 del giorno 17.07.2022, per il tratto di competenza;

• Senso unico di via Tenaighe, direzione Villanova d’Albenga – Ortovero, dalle ore 21:30 del 17.07.2022 a cessate esigenze, per il tratto di competenza;

• Chiusura al traffico di tutti i veicoli dalle ore 12:00 fino alle 21:00 su via Martiri fino ad incrocio S.S. 453, via Roma da incrocio S.P. 6 Km 6+000 a incrocio rotatoria viale Generale Disegna (zona rossa), fatta eccezione per il solo transito degli aventi diritto, e per i bus navette: dalle ore 21:00 a cessate esigenze, chiusura totale al traffico;

• Chiusura totale al traffico Strada per Ligo, tra l’incrocio con la S.P. 6 e incrocio con via Tenaighe, dalle ore 12:00 alle ore 20:00, eccetto aventi diritto; dalle 20:00 a fino ad ultimate esigenze, chiusura totale. Strada Alternativa S.P. 55, imbocco S.P. 6 direzione Garlenda-Casanova Lerrone-Marmoreo-Ligo e viceversa.

• Su via Paganini senso unico direzione S.S. 453-via dell’Industria dalle ore 12:00 del 17.07.2022 alle ore 21:00 del giorno 17.07.2022; dalle ore 21:30 a cessate esigenze senso unico direzioni via dell’Industria-S.S. 453;

• Chiusura totale al traffico Viale Generale Disegna dalle ore 12:00 del giorno 17.07.2022 a cessate esigenze, eccetto veicoli autorizzati e veicoli diretti al parcheggio riservato area Piaggio;

• i pedoni dovranno rispettare i percorsi loro dedicati e/o indicati dagli addetti ai lavori

DIVIETI E PRESCRIZIONI NEL COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA

• Divieto di sosta con rimozione su tutta via Tenaighe, nel tratto di competenza;

• Divieto di sosta con rimozione su via Martiri da rotonda Comune a via Roma rotonda incrocio con viale Generale Disegna;

• Divieto di sosta con rimozione parcheggi zona PEEP (piazzetta fianco distributore IP)

• Divieto di sosta con rimozione via del Commercio e via dell’Industria, escluso motoveicoli e motocicli partecipanti all’evento;

• Divieto di sosta con rimozione via Paganini;

• Divieto di sosta con rimozione zona parcheggio prospicente cimitero, eccetto biciclette partecipanti all’evento; • Divieto di sosta con rimozione area parcheggio PIAGGIO lndustries, eccetto autorizzati muniti dl biglietto per accedere alla manifestazione:

• Divieto di sosta con rimozione via Martiri, da incrocio S.S. n. 453 a incrocio con S.P. n. 6, Km 6 +000;

• Divieto di sosta con rimozione via Strada per Ligo. dall’intersezione con la S.P. n. 6 all’incrocio con via Tenaighe;

• Divieto di sosta con rimozione viale Generale Disegna in entrambi i sensi di marcia;

• Divieto di sosta con rimozione parcheggi antistanti la ditta BASSO;

• Divieto di sosta con rimozione sulla S.P. n. 6 da Km 6+000 al Km 5+500;