“Jova Beach Party”, accordo preliminare sul piano viabilità. Oltre 6mila i parcheggi: ecco dove

Villanova-Albenga. La macchina organizzativa va avanti, mentre si moltiplichino le insinuazioni, in particolare via social, che continuano ad ipotizzare, per i motivi più svariati, l’annullamento del grande evento. Un’ipotesi, va specificato, al momento respinta con forza da tutte le parti in causa.

Stiamo parlando ovviamente del “Jova Beach Party”, in programma all’Ippodromo dei Fiori di Villanova il prossimo 17 luglio, che oggi si arricchisce di una delle novità più importanti: il piano parcheggi, che tra poco sveleremo nel dettaglio, accompagnato anche dal piano viabilità, quantomai fondamentale, che sarà invece discusso per l’approvazione definitiva presumibilmente all’inizio della prossima settimana.

“Non ti curar di loro, ma guarda e passa” è probabilmente il motto ideale che stanno seguendo le amministrazioni comunali di Albenga e Villanova che, dopo aver stipulato anche una convenzione, continuano a lavorare quotidianamente ed in sinergia, nella speranza di raggiungere il tanto sperato obiettivo.

Tutti i dettagli ovviamente saranno svelati man mano. E oggi è il turno di uno di quelli più attesi, quello relativo ai parcheggi per auto e moto, che saranno oltre 6mila (circa 6.500). Qualcosa avevamo già accennato, ma oggi scendiamo più nello specifico.

PARCHEGGI PER AUTO E MOTO: ECCO DOVE

Le aree principali, nonché le più vicine all’Ippodromo dei Fiori, saranno 2: una presso l’aeroporto di Villanova, mentre l’altra nel vicino parcheggio di Piaggio. Gli altri stalli a disposizione degli spettatori del “Jova Beach Party” saranno: il tetto del centro commerciale IperCoop, il parcheggio davanti al Self (compresa la porzione di sterrato), il parcheggio del Mercatò di Cisano sul Neva e il parcheggio del casello autostradale.

Per le moto, invece, sono stati previsti circa 1.500 parcheggi nella cosiddetta area industriale di Villanova. Inoltre, in via preventiva, in attesa di conoscere il numero definitivo dei partecipanti, sono state individuate anche altre aree tenute per il momento in stand-by, ma “sbloccabili” e utilizzabili in caso di necessità.

Proprio per questo motivo, come era già stato fatto presente dal manager di Jovanotti Maurizio Salvadori nei giorni scorsi, il consiglio degli organizzatori resta sempre lo stesso: “I posti auto e moto andranno ad esaurimento e vanno prenotati attraverso l’apposita app di ‘Jova Beach Party’ dedicata all’evento”.

SERVIZIO NAVETTE E PARTNERSHIP CON TPL LINEA

Ovviamente, coloro che usufruiranno dei parcheggi più distanti potranno contare su un servizio di navette ad hoc. TPL Linea sarà protagonista di una importante partnership con la pianificazione di un servizio di trasporto dedicato proprio a domenica 17 luglio. L’azienda savonese metterà a disposizione 20 autobus per un costante collegamento verso l’Ippodromo dei Fiori, che ospiterà l’atteso concerto.

Orari esatti, fermate, forme e modalità del servizio navetta stanno per essere definite (anche attraverso mirante analisi di movimentazione delle precedenti esibizioni), dando la possibilità al pubblico di raggiungere in maniera diretta e agevole l’area dell’evento musicale, grazie al parco mezzi messo a disposizione da TPL Linea.

VIABILITà, ACCORDO PRELIMINARE: ORA “ESAME” DECISIVO IN PREFETTURA

A tener banco tra i temi più dibattuti ovviamente c’è anche quello relativo alla viabilità: come sarà ridisegnata? quali saranno le strade chiuse? quale il percorso dedicato alle navette? La questione è già stata affrontata e i Comuni avrebbero già raggiunto un accordo preliminare sul piano di viabilità che andrà però ratificato nelle sedi ufficiali. Stando a quanto riferito, la riunione definitiva in cui è atteso il via libera, si svolgerà in Prefettura all’inizio della prossima settimana.

Ma non ci sono solo auto, moto e bus. Sull’app, infatti, non manca anche un invito, con relative indicazioni, per raggiungere l’evento in bicicletta “riducendo l’impatto sull’ambiente con un mezzo sostenibile e che non emette CO2”.

Nel frattempo, continua la vendita dei biglietti (ne sarebbero già stati venduti oltre 15mila): l’obiettivo è raggiungere quota 25mila spettatori.

PRIME INDICAZIONE SULL’EVENTO

Per quanto riguarda le prime indicazioni sull’evento, va specificato che all’interno dell’area, fatta eccezione per il merchandising, per il food&beverage dovranno essere utilizzati i cosiddetti token, acquistabili sia all’interno che all’esterno del villaggio. Il consiglio è di “acquistarli alle casse esterne, poste prima degli ingressi, per evitare lunghe code all’interno”.

Non sarà disponibile un servizio guardaroba e all’ingresso sarà presente personale autorizzato che eseguirà controlli: le regola applicate sono simili a quelle degli aeroporti (sull’app è presente l’elenco completo di oggetti e materiali vietati).

Entrando nello specifico, all’interno del “Jova Beach Party” non sarà possibile introdurre powerbank, ma ci sarà comunque la possibilità di ricaricare il proprio smartphone gratuitamente presso lo stand e le colonnine di ricarica A2A.

Per quanto riguarda, infine, l’allestimento dell’area dedicata a “Jova Beach Party” non ci sono ancora certezze, se non la presenza di 3 palchi: Jovanotti sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte che dovrebbe avvenire intorno alle 13,30.