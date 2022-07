Italo Bogliolo nuovo vicedirettore della Marina di Varazze

Varazze. A partire dal 1^ luglio Italo Bogliolo andrà a ricoprire il ruolo di vicedirettore di Marina di Varazze, una figura del tutto nuova nella realtà aziendale del porto varazzino.

Laureato in giurisprudenza all’Università di Genova, dopo aver conseguito un master in assicurazioni marittime e dei trasporti Bogliolo inizia la propria carriera come praticante avvocato per entrare, successivamente, in Siat, Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni del Gruppo UnipolSai. Coerentemente con gli obiettivi della propria formazione matura quindi la propria esperienza professionale in ambito legale-assicurativo con specifico riferimento al settore nautico fino all’ingresso in Marina di Loano nel 2015 dove ha coperto cariche di crescente importanza fino a raggiungere la qualifica di responsabile commerciale.

Italo Bogliolo, ligure, vive ad Albenga, è appassionato di nautica, sport e viaggi.

In qualità di vicedirettore di Marina di Varazze, Italo Bogliolo coadiuverà il direttore Giorgio Casareto in tutte le sue funzioni garantendo il proprio supporto in virtù delle specifiche competenze professionali. Sostituirà il direttore in caso di assenza o di impedimento e coordinerà i team di lavoro con particolare riferimento alle figure responsabili degli aspetti commerciali e di marketing.