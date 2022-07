“Italia al Centro”: prima convention nazionale del movimento di Toti

Liguria. Dalla Liguria la proposta politica in vista delle prossime elezioni politiche, per le quali sono già partite le prime manovre e azioni dei partiti a livello nazionale, non senza ripercussioni per l’attuale Governo.

E’ il governatore Giovanni Toti a presentare la prima convention nazionale di Italia al Centro, il movimento fondato dal presidente della Regione e pronto a convogliare le forze moderate. Forte dell’esperienza ligure maturata con Cambiamo!, primo partito alle ultime elezioni regionali, il movimento nasce sulle ceneri di “Coraggio Italia”, il partito fondato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, un altro gruppo politico di centro che negli ultimi giorni si è sfaldato dopo la stessa scissione del M5S: “Il presidente Giovanni Toti e il partito da lui guidato, ‘Italia al Centro’, sono da tempo del tutto estranei a ‘Coraggio Italia’ di Luigi Brugnaro. Le scelte parlamentari e non solo delle prossime ore renderanno ancora più evidente tale circostanza e la distanza fra gli indirizzi politici dei due movimenti” aveva dichiarato lo staff del governatore ligure in merito al nuovo passaggio politico-parlamentare.

E per la nuova composizione politica appuntamento sabato 9 luglio all’Auditorium Antonianum di Roma, a partire dalle 10.00.

L’evento “Italia al Centro – Il cantiere” sarà l’occasione per un dialogo non solo tra amministratori e sostenitori del movimento provenienti da tutta Italia, ma anche tra sindaci, parlamentari, ministri, leader ed esponenti politici di altri partiti, con cui il neo movimento si confronterà sui temi al centro dell’agenda politica, sul percorso verso le elezioni del 2023 e sul futuro del Paese.

L’evento inizierà alle 10 e si concluderà intorno alle 13.30, con l’intervento conclusivo del presidente Toti.